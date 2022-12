Cuatro detenidos por robar 148.000 euros y joyas en una vivienda de Castuera

La Guardia Civil ha detenido e investigado a cuatro vecinos de Castuera, y no descarta nuevas detenciones, por un robo perpetrado en una vivienda de esta localidad pacense en el que sustrajeron 148.000 euros y joyas.



En concreto, el propietario de la vivienda denunció ante la Guardia Civil el pasado mes de mayo que unos desconocidos habían accedido al interior de su domicilio para robar. Las primeras investigaciones constataron que los accesos al inmueble no habían sido forzados, lo cual llevó a deducir que los autores habrían utilizado "llaves falsas" que les facilitó la entrada.



Así pues, los agentes implicaron con el desarrollo de la investigación a un grupo delictivo que, "previa planificación del robo, controlaron la ausencia de los moradores de la vivienda para acceder al interior con una llave", según informa la Guardia Civil en una nota de prensa.



Una vez identificados cuatro integrantes del grupo, todos ellos vecinos de Castuera con un "amplio historial delictivo", y con las pruebas incriminatorias, a finales del pasado mes se les detuvo e investigó como presuntos responsables del robo perpetrado en el domicilio, además del delito de pertenencia a grupo delictivo.



Las diligencias instruidas, junto con los detenidos son puestas a disposición de los Juzgados de Instrucción de Castuera. La Guardia Civil no descarta la posible detención del resto de coautores.