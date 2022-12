Gragera señala que Cs está en un "proceso asambleario de refundación"

Ep

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, de Ciudadanos, ha recalcado que "primero hay un proceso de refundación, un procedimiento asambleario que será en el mes de enero, un partido que tiene problemas claros y evidentes, y a partir de ahí, pues se tomarán las decisiones que se tengan que tomar".

Interpelado también por si alguien del PP de Badajoz o de Madrid se ha puesto en contacto con él para que encabece la lista de dicho partido a las elecciones de mayo, ha replicado que "no".

De esta forma, se ha referido a las palabras del portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ricardo Cabezas, quien ha expuesto, primero en una tertulia radiofónica y después a través de sus redes sociales, que el actual alcalde de Badajoz será el candidato del PP en la ciudad, en lugar de Antonio Cavacasillas, actual coordinador local de los 'populares'.

Sobre esto último, Ignacio Gragera ha valorado que Cabezas "ya nos tiene acostumbrados" y que, cada vez que no quiere hablar de un tema, "se saca de la chistera alguna historia", algo que ya hizo ofreciéndole la Alcaldía a él mismo cuando no quería hablar de la reprobación de la concejala socialista Rita Ortega estando Francisco Javier Fragoso de alcalde, o que también lo hizo cuando no quería hablar de otro tema ofreciéndole al PP la Alcaldía.

Para Gragera, "ahora no quería hablar del tema de la bandera, del bochornoso espectáculo que han dado con la bandera los miembros del Grupo Socialista" y "ahora saca esto", lo que ha tachado de "una más", y "además siempre hablando mal de todo el mundo".

Asimismo, ha considerado de Cabezas que "es una persona que no tiene educación, que no tiene respeto, que no tiene capacidad de entendimiento con nadie" y que "nadie podrá decir que se puede alcanzar acuerdos generales con él porque no es una persona que se comporte como un portavoz municipal e institucional debe comportarse".

"Y es que conmigo especialmente parece que tiene cierta ojeriza, no sé que le pasa conmigo, pero continuamente está insultándome, continuamente está faltándome al respeto y continuamente está soltando cosas por la boca que son indignas de un portavoz municipal", ha continuado, para exponer que ni lo comparte "ni siquiera respeta".

Del mismo modo, el primer edil ha indicado que, cuando se habla de trasladar a la ciudadanía acuerdos políticos y demás, "a veces" se ponen de acuerdo, pero que con estas manifestaciones, esta manera de hablar, y de dirigirse a los compañeros de la corporación, en este caso personalmente a él mismo pero "a otros también, "lo que se está retratando es él mismo", tras lo que ha sostenido que "no hay que darle mayor importancia", que "es una más", que no quería hablar de otros temas "y sale con esto, y punto".

Así, ha reiterado que no tiene por qué pronunciarse sobre rumores, que no lo va a hacer, y que lo que tienen es que tener "claro todos y cada uno" de los que forman parte del equipo de gobierno de este ayuntamiento, "los que de verdad queremos a la ciudad de Badajoz", es que "aquí hay que trabajar todos los días, por la ciudad, por y para la ciudad". "Y de verdad dejarnos de estas historias que lo único que hacen es despistarnos de lo importante, que es poner en marcha los proyectos que tenemos encima de la mesa".

En este punto y preguntado por el hecho de que en el acto público del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, este nombrara a Ignacio Gragera, pero no a Antonio Cavacasillas y si puede esta situación afectar a la coalición, ha incidido en que "no va a afectar" porque "todos y cada uno de nosotros tenemos claro que lo primero y lo único es Badajoz".

"A partir de ahí las interpretaciones las hará de manera interesada la oposición y saldrá con estas cosas para distraer de lo realmente importante y de lo cierto", ha sostenido Gragera, para quien los proyectos están saliendo y la ciudad se está transformando, pero "como no interesa hablar de eso, pues interesa saltar con historias de estas para que la gente no esté a lo importante, y es a ver y a observar cómo todos los días en Badajoz se mejora la ciudad".