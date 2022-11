PSOE de Badajoz pide "seriedad y rigor" al PP y Cs en la negociación laboral

Ep

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha pedido "seriedad y rigor" a Partido Popular y Ciudadanos en la negociación laboral, a la vez que ha afirmado que no es el momento de hablar de dinero, sino de incorporar primero más medios técnicos y humanos al consistorio.

Para Cabezas, "no es "orrecto" que no cuenten con el PSOE en la negociación, pero exige que se incorporen y se tenga en cuenta a todos los sindicatos, como también ha pedido que no hablen de dinero "al principio", dado que antes está la determinación de las necesidades de cada servicio, en la que pide "expresamente" que, además de jefes de servicio y sindicatos, se tenga presente a los propios trabajadores.

Así, el portavoz socialista tiene "claro" que "no se trata de repartir dinero" y ha lamentado que, en todo este tiempo, "se hayan creado falsas expectativas en buenos trabajadores municipales", según indica el PSOE en nota de prensa, después de que el Ayuntamiento de Badajoz y CSIF mantuvieran una reunión de urgencia el pasado domingo para avanzar en la negociación para la mejora de las condiciones de los empleados públicos.

"Desde el PSOE, con toda la humildad y con toda la seriedad del mundo, ya les digo que no queremos falsos acuerdos que no se cree nadie, ni los que firman por la parte política ni por la parte sindical" ha expuesto, para remachar que no quieren "que se firme nada para salir del paso porque al final la realidad es la que es", y "partiendo de esa realidad aquí no se puede hablar de ninguna subida de sueldo hasta que no se determine cuál es ese estudio de los servicios municipales".

De igual modo, el Grupo Socialista no quiere que la negociación sea utilizada para "marear" a los funcionarios y "sacar rédito político o sindical", y espera que tanto PP como Cs "mediten cada paso que dan, porque no son garantía de acertar, que con los mismos figurantes el resultado anterior fue un error mayúsculo".

Así, para Cabezas, "nuestra obligación es que las áreas municipales funcionen lo mejor posible y eso repercute directamente en el servicio que se presta a la ciudad, y esa y no otra es la meta final, que nadie se engañe", al tiempo que ha matizado que "los mismos que fallaron" a la Policía Local "abren ahora otra negociación laboral".

Sobre esto último, Ricardo Cabezas ha recordado que el alcalde, Ignacio Gragera, de Cs, y el primer teniente de alcalde y portavoz del equipo de gobierno, Antonio Cavacasillas, del PP, "vuelven a unirse en una negociación laboral tras el desencuentro que fulminó a María José Solana", y ha asegurado que "la historia se repite" y "son casi los mismos que se juntaron para el acuerdo con Policía Local".

En este sentido, ha especificado que "la secuencia empieza siendo la misma", "no desvelar detalles de lo negociado y después un silencio administrativo sospechoso que acabó en incendio", a tenor de lo cual le parece "lamentable que hayan necesitado el anuncio de una movilización para juntarse". "Ni Gragera ni Cavacasillas podían permitirse un nuevo motín", ha dicho.

Ahora, Cabezas les pide que fijen en qué espacio temporal esperan cerrar el acuerdo y agrega que, en este sentido, no quiere más fotos, "solo resultados". También ha recordado lo dicho por Gragera el 23 de junio pasado: "Tenemos capacidad para asumir la equiparación de la policía".

El acuerdo con Policía Local se cifraba en 1.969.987 euros al año y el alcalde no se encomendó a ningún análisis del personal técnico municipal, según el PSOE. Ante ello, desconoce cómo llegó a esa conclusión, de ahí que afirme que "los mismos repiten negociación y esa no es la mejor garantía", y que pida "seriedad y rigor".

Finalmente, el portavoz socialista ha considerado que Gragera y Cavacasillas "nunca contemplaron subir el sueldo a todos funcionarios"; y que todo fue a raíz de sus conversaciones y la firma de un acuerdo unilateral con un sindicato de Policía Local, mientras que el resto de los funcionarios, liderados por jefes de servicio, "algunos muy en la onda del PP", "retorció el brazo a los concejales del PP y les hizo que su firma en el acuerdo careciera de valor".

Y, ha concluido que "Gragera y Cavacasillas crearon un problema donde no lo había y ahora la solución a su error es que pague el ayuntamiento".