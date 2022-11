Gragera defiende el alumbrado navideño como "una inversión" que dinamiza ciudad y comercio

Ep

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha defendido el alumbrado navideño que se inaugura este viernes, día 25, como una "inversión", que dinamiza la ciudad y el comercio y que atrae a "mucha" gente a la capital pacense y al centro de la misma.

Igualmente, ha explicado que la situación del precio y de los costes hacen que desde el consistorio hayan tenido que poner más dinero en este sentido, de manera que "básicamente" lo que van es a "mantener el compromiso del ayuntamiento con el alumbrado de estos años anteriores" a pesar de que van a invertir "más dinero".

REYES CATÓLICOS Y JUAN CARLOS I

Por otro lado y preguntado por la obra en la Plaza Reyes Católicos y por el inicio de las previstas en Prim y Juan Carlos I, ha avanzado que, hasta que no tengan terminada la primera no van a acometer la segunda, ante lo cual ha explicado que lo hacen de este modo "por responsabilidad", además de para no generar un problema de tráfico, dado que lo van a hacer "con calma", "con cabeza" y de manera planificada.

Así, ha continuado, las obras no se iniciarán hasta que no termine definitivamente Reyes Católicos y hasta que no establezcan un plan de obras que minimice el impacto de esa obra en el tráfico en Juan Carlos I, "que se puede hacer" y respecto a lo cual cree que no va a afectar al tráfico "en ningún momento de la obra" de esta céntrica vía, que presenta un ancho suficiente como para poder permitir el paso de los vehículos en los dos sentidos, de manera que lo van a hacer, ha insistido, "con calma, con cabeza y sobre todo para no generar problemas".

En este sentido, Gragera ha remachado que la obra de Reyes Católicos antes de Navidades debe estar terminada, y espera que en unos 10 días puedan abrir "parcialmente ya" parte de la obra y, sobre todo, la avenida Joaquín Costa para dar un "alivio" a la ciudadanía y que se pueda salir también por esta parte, sobre lo cual ha sumado, además, que se ha cambiado el sentido de la calle José Terrón para facilitar el paso y que no haya que dar "una vuelta" por el puente de la Universidad.

Y es que, como ha incidido, desde el ayuntamiento intentan "minimizar el impacto de esas obras que son incómodas y que son difíciles a veces de soportar", aunque "el resultado siempre merece la pena", mientras que sobre la obra de Juan Carlos I ha detallado que no comenzará antes de Navidad, puesto que van a terminar primero la de Reyes Católicos, ver la reordenación de dicha plaza situada junto a Puerta Palma y cómo "queda", que cree que será "fenomenal", para una vez que ya terminen estos trabajos y tengan "claro" cuáles van a ser las fases de la obra empezar y acometer la de Juan Carlos I.