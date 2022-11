La Navidad de Badajoz contará con un pasacalles de Papa Noel y animación y talleres

Ep

La programación del Ayuntamiento de Badajoz con motivo de la Navidad 2022 presenta más de un centenar de actividades, entre las que cabe destacar como novedad un pasacalles y espectáculo de animación de Papa Noel el 11 de diciembre entre la Plaza Alta y el Mercado Navideño de San Francisco, así como animación y talleres infantiles los días 27, 28, 29 y 30 de diciembre en los barrios de Cuartón Cortijo, San Fernando, San Roque y Cerro Gordo, respectivamente.



En concreto, la visita de Papa Noel será de 12,00 a 14,00 horas y recorrerá la Plaza Alta, San Pedro de Alcántara, la Plaza de la Soledad, Francisco Pizarro, Menacho y San Francisco en el Mercado Navideño, mientras que los citados talleres serán de 10,30 a 15,00 horas en los mencionados barrios organizado por la Concejalía de Turismo y Patrimonio Histórico, que impulsa también un espectáculo de luces y villancicos en la Plaza Alta los días 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29 y 30 de diciembre en tres pases, a las 18,00, 19,00 y 20,00 horas.



Sobre el Mercado Navideño,en el Paseo de San Francisco, estará abierto del 25 de noviembre al 5 de enero, con 48 casetas entre artesanos o asociaciones de carácter religioso, cultural o social como Mi Princesa Rett o Apnaba, y donde junto a la tradicional Embajada Postal para que los más pequeños puedan entregar sus cartas al embajador de los Reyes Magos o el set fotográfico 'Navidad para recordar', habrá una carpa temática infantil 'Navidad Collage' con talleres y la actuación musical de Lady J Kids.



En el plano musical en el Mercado Navideño, también se incrementan el número de actuaciones con una veintena, entre las especialmente dirigidas a los niños, a las familias o a un público más adulto y tanto con música, como con la comparsa Caribe del Carnaval pacense y la Santa Band, como magia o tres conciertos de jazz en clave navideña, además de los villancicos solidarios con una recogida de alimentos destinados a Cáritas Parroquial y al comedor social San Vicente de Paúl.



La concejala de Cultura, Paloma Morcillo, ha presentado el programa de la Navidad 2022 en una rueda de prensa en la que ha destacado que este año vuelve a ilustrarlo una obra del diseñador Luis Fano en la que se puede ver a un niño con una 'B' dorada en sus manos acompañado de su familia, tras lo que ha destacado la iluminación navideña se inaugura este viernes 25, cuando abre también el Mercado Navideño, una de las principales citas de este programa que incluye entre sus atractivos la Nochevieja en San Juan, el reparto de Roscón de Reyes o la Cabalgata de los Reyes Magos.



NOCHEVIEJA INFANTIL



Respecto a la Nochevieja en San Juan, será tanto infantil por la mañana con reparto de uvas y gominolas, las campanadas a las 12,00 horas y disco móvil infantil con confetis, bailes y juegos hasta las 14,00, como nocturna a partir de las 23,00 con las campanadas y cinco horas de diversión con DJ, animación audiovisual y música para recibir el nuevo año.



El reparto del Roscón de Reyes, unas 500 porciones, será el 5 de enero a partir de las 10,00 en San Francisco en un día en el que los Reyes Magos llegarán procedentes de Oriente a la Estación de trenes a las 16,30 horas, al hilo de lo cual Morcillo ha remarcado que, en función del fin de las obras en la Plaza de Reyes Católicos, podría contar con un recorrido corto entre la estación y San Francisco, o con uno largo que atravesaría la Plaza Minayo, Juan Carlos I, Prim y Reyes Católicos.



En relación a la Cabalgata, ha recordado que se presentará más adelante y contará con unas 12 carrozas y un tramo sin ruido en Entrepuentes, así como que los niños de 7 a 10 años interesados en apuntarse pueden hacerlo con sus padres o responsables los días 1 y 2 de diciembre de forma presencial en la Concejalía de Cultura de 10,00 a 13,00, para lo cual se deberá llevar la fotocopia del DNI del menor, de los padres y del libro de familia. Aproximadamente el 11 de diciembre podrá ser el sorteo de los niños que participen y en qué carroza irán.



OTRAS CITAS: IBEROCIO O LA EXPOSICIÓN DE DIORAMAS



El programa navideño incluye también citas musicales como el XXIV Encuentro de Corales Hermano Daniel los días 10 y 11 de diciembre en el Teatro López de Ayala con la participación del Coro y Escolanía de las Escuelas Municipales de Música de Badajoz, el Coro Folklórico de los centros de mayores de San Andrés y Campomayor de Badajoz, y de la Banda Municipal de Música de Badajoz y el Coro de la Asociación de amigos de dicha banda.



El 21 de diciembre también en el López de Ayala actuará Lyberic con la Banda Municipal, y el 3 de diciembre Harmoneyes Vocal en el Espacio Cultural de Santa Catalina, uno de los espacios que se suman a la programación junto con los museos del Carnaval, que será sede de talleres infantiles, y el de la Ciudad Luis de Morales, con la Exposición de dioramas y del belén monumental o un recital poético, además de ser el punto de inicio de los villancicos en los belenes el 27 de diciembre.



Paloma Morcillo ha resaltado igualmente que este año se celebrará la Feria de la infancia y la juventud de Extremadura Iberocio, del 26 al 30 de diciembre en la Instalación Ferial de Badajoz, y ha adelantado que se presentará más adelante.



En su intervención, se ha referido igualmente a los habituales concursos que organiza el consistorio, como el de Fotografía de Navidad, el de Belenes y el infantil y juvenil para felicitar la Navidad, a la par que ha adelantado, preguntada por el Árbol de Navidad de la Plaza de España que suele instalarse y todavía no se ha montado, que no le corresponde a Cultura, pero que le confirman que se está ultimando el montaje de la iluminación y que habrá árbol.



Por otro lado y preguntada por las Escuelas Municipales de Música, Morcillo ha explicado que el coro y la escolanía de las Escuelas están ensayando en la Concejalía de Juventud y en el Museo de la Ciudad de cara a su participación en el Encuentro Hermano Daniel, mientras que sobre las clases ha aseverado que no hay fecha de inicio, la cual es "muy posible" que pueda tener lugar en enero.



A este respecto, se ha disculpado y se ha referido que los trámites administrativos "lentos, tediosos" y que "a veces no son como nos gustaría" o, en este caso, como a ella le gustaría, junto con que ha habido un problema presupuestario que se solventó", y que la vigilancia y seguridad de las Escuelas está en licitación.



