PP va a trabajar sin descanso para "salvaguardar estabilidad" en Salvatierra de los Barros

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha destacado que su partido va a trabajar "sin descanso" para "salvaguardar la estabilidad" en Salvatierra de los Barros ante la situación política creada en el municipio.



"Luz y taquígrafos. En este tema se nos llevan ocultando muchas cosas durante mucho tiempo. A fecha actual, a las 12,20 horas de mañana no tenemos constancia oficial de que el alcalde haya dimitido y hay muchas preguntas que faltan y que no nos han respondido a los ciudadanos extremeños ni a los ciudadanos del pueblo de Salvatierra", ha señalado Guardiola en rueda de prensa.



De este modo, la líder de los 'populares' extremeños ha realizado algunas preguntas al respecto como por qué anuncia su dimisión en la sede del PSOE, si tiene el respaldo de su partido o por qué hay cuatro concejales socialistas de su municipio que están acusando a Saavedra de "prácticas mafiosas". "¿No tienen que dar ninguna explicación?", ha señalado.



Asimismo, Guardiola ha agradecido la "responsabilidad" que, en su opinión, están mostrando los cuatro exconcejales socialistas que han presentado la revocación del escrito de dimisión para "salvaguardar la estabilidad de su municipio", algo que les "honra".



"El alcalde, que yo no sepa, no ha dimitido, ya está tardando, ya estaba tardando y lo que tiene que hacer el Partido Socialista es darnos muchas explicaciones. Estábamos acostumbrados a que se anunciara a bombo y platillo megaproyectos desde su germen casi, desde el inicio, y resulta que este proyecto nos enteramos de su realidad a través de un anuncio en el DOE", ha criticado.



En este caso, ha expuesto la 'popular', la "presión ciudadana ha vencido" pero ha considerado que aún hay "muchos interrogantes, muchas incógnitas que están sin resolver" y que a su partido le gustaría, "desde luego, escuchar".



Asimismo, y a preguntas de los medios, María Guardiola ha insistido en que el PP va a hacer "todo lo que sea necesario" para dar estabilidad a Salvatierra de los Barros.



De esta forma, ha recordado que las explicaciones que hasta el momento han dado los ediles exsocialistas que van a pasar al grupo no adscrito es que ellos "estarían dispuestos a apoyar a un candidato del Partido Popular".



"Yo creo que ellos son los que tendrán que dar la explicación. Yo me planteo que cómo tiene que estar el Partido Socialista en este momento para que el apoyo lo puedan hacer a un concejal del Partido Popular", ha señalado, al tiempo que ha añadido que el PP "siempre" va a "dar la cara" y "siempre" va a estar ahí para "salvaguardar la estabilidad de este municipio y de cualquier otro".