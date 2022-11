El Punto Atención Psicológica de Badajoz atiende a 135 mujeres víctimas violencia género

Ep.



La Oficina de igualdad y violencia de género del Ayuntamiento de Badajoz ha tratado en lo que se lleva de 2022 a un total de 183 mujeres, mientras que el Punto de Atención Psicológica dependiente de esta oficina ha atendido en concreto a 135 mujeres víctimas de violencia de género, de las cuales 75 son nuevas.



Así lo ha detallado el concejal delegado del área, Antonio Cavacasillas, que ha adelantado que el Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) va a ampliar la jornada de la psicóloga que se tiene en dicho Punto de Atención Psicológica para tener con ella jornada completa, a la vez que ha explicado que lo primero que hace una mujer víctima de violencia de género es una denuncia formal a través de la Policía Nacional, cuando se cumplimentan los registros necesarios para incluirlas en el programa Viogen y, en el caso de Badajoz, se transmiten a la citada Oficina de igualdad.



En esta última, ha puntualizado, se asumen las posibles necesidades y, en caso de necesitar ayuda psicológica, pasan a formar parte del Punto de Atención Psicológica, en el que la jornada de la psicóloga se amplía al haber "necesidad" debido a la "gran" afluencia de personas que están llegando a este tipo de servicios, y se les atiende en cuestiones tales como una valoración de su situación mental o la realización de un seguimiento de cada caso.



Cavacasillas ha ofrecido una rueda de prensa en la que, acompañado del director gerente del IMSS, José Antonio Expósito, ha presentado las actividades programadas por el ayuntamiento para conmemorar el 25 de noviembre, Día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres.



En concreto, la citada Oficina del IMSS ha programado un acto reivindicativo para el próximo 25 que lleva por título 'Mujeres de negro contra las violencias machistas' y que se divide en dos, uno institucional a partir de las 11,30 horas en las Casas Consistoriales que incluye la representación de 'Mujeres de Lorca' por las componentes del taller de desarrollo de habilidades sociales y comunicativas, a través de fragmentos de obras de Lorca como 'La casa de Bernarda Alba' o 'Doña Rosita la soltera', con la colaboración de alumnos del Conservatorio Superior.



A partir de las 12,30 horas será el turno de un acto reivindicativo en la Plaza Alta, donde se plantea una denuncia en forma de 'performance' integrada por todas aquellas mujeres de la ciudad que deseen participar. La organización facilitará ropajes negros para cubrirse y desfilar por dicha plaza a través de unos metacrilatos que muestran los principales datos en la actualidad de las diferentes formas de violencia machista que las mujeres continúan sufriendo en todo el mundo.



Dos chelistas del Conservatorio Superior acompañarán el desfile de las mujeres de negro contra las violencias machistas, a la vez que se leerán diversos textos de denuncia de la poeta colombiana y activista feminista Johana Patiño. Al final del recorrido, las mujeres se despojarán de estos ropajes, "símbolo del machismo en la raíz de todas las violencias contra las mujeres", ha remarcado Cavacasillas, junto con que quedarán depositados en la Plaza Alta con sillas vacías de las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en España hasta la fecha, 38 en este 2022.



Otra de las actividades tendrá lugar el miércoles 23 en el López de Ayala con la representación de la obra 'Mía' de la compañía Delírica Teatro, enfocada a la prevención de la violencia de género en las parejas adolescentes, en horario de mañana en un doble pase dirigido al alumnado del segundo ciclo de Secundaria de los centros educativos de la ciudad.



También dirigido a los escolares, Cavacasillas ha destacado igualmente el certamen de redacción y cartelería y los cortos contra la violencia de género, una actividad "fundamental" en el ámbito educativo para lograr la sensibilización y la prevención de la violencia de género en los centros educativos.



El 22 de noviembre se cierra el plazo para la entrega de trabajos de redacción y cartelería por parte del alumnado de 3º de ESO a 2º de Bachillerato matriculados en centros de la ciudad y sus pedanías; mientras que los de 1º y 2º de ESO tienen abierto el mismo plazo para presentar sus trabajos audiovisuales. Cada categoría está dotada de tres premios, consistentes en tarjetas regalo por importes de 300, 200 y 100 euros, junto con el Premio especial Facebook al cartel que reciba más 'me gusta' en la página de la Oficina de igualdad y violencia de género de Badajoz.



25N, FECHA DESTACADA EN EL CALENDARIO



En su intervención, Antonio Cavacasillas ha señalado el 25N como una fecha "muy destacada" en el calendario, que trabajan anualmente desde la Concejalía de Servicios Sociales y que este año, además, se está viendo "en el foco más que nunca" por la aprobación de la "ya famosa" Ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida como las Ley del 'solo sí es sí', y la "consiguiente" revisión de condenas que se están viendo "a diario" y que "a todos nos enerva".



En este punto, ha expuesto que el Gobierno de Pedro Sánchez "quiso hacer ideología" en un tema como es la violencia machista que debería estar "fuera" de cualquier debate ideológico ni partidista, y que se le advirtió en varias ocasiones pero "no doblaron el brazo", así como que algunos partidos "incluso apretaron el botón del sí". "Hoy toda España está estupefacta cuando ve a violadores confesos solicitar revisiones a la baja de sus penas", ha lamentado.



Ante ello, ha valorado que el Gobierno debe "reaccionar" y "rectificar cuanto antes para cortar los efectos nocivos de la fracasada ley del 'solo sí es sí' para evitar los perjuicios que, cada 24 horas que está en vigor, se pueden producir a cualquier mujer en España", tras lo que ha expuesto que "el daño ya está hecho", pero que está en "manos" del Ejecutivo central "que se corte lo antes posible", además de no perder "ni un día más en modificar la ley para evitar que cientos de delincuentes se sigan beneficiando" de una normativa que tacha de "auténtica chapuza".



Y es que, como ha sostenido, esta semana todas las administraciones se van a volcar en programas y actividades en torno al 25 de noviembre, "pero algunos no podrán levantar la mirada".