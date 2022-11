PP registra una enmienda a los PGE con 10 millones para construcción del CIIAE en Badajoz

Ep

El Grupo Parlamentario Popular ha registrado una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 de 10 millones de euros para la construcción del Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético (CIIAE) en la ciudad de Badajoz.

Así lo ha anunciado el portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Badajoz, Antonio Cavasillas, que también es portavoz 'popular' en el consistorio y coordinador local del PP de Badajoz, sobre "un asunto que ha levantado cierta polémica en las últimas horas en esta ciudad de Badajoz".

A este respecto, ha aseverado que se alegran, "como no podía ser de otra manera", de que el Gobierno quiera invertir en Extremadura dado "el olvido sistemático que ha sometido a esta tierra durante estos últimos años", pero que desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Badajoz no pueden "aplaudir" que una inversión "que estaba prevista para la ciudad de Badajoz desde el año 2003 se vaya a ir a otra ciudad, y sin ninguna explicación".

"Vamos a pelear hasta el último minuto, este ayuntamiento y su equipo de gobierno va a pelear hasta el último minuto", ha señalado, para anunciar que el Grupo Parlamentario Popular ha registrado una enmienda en los Presupuestos Generales del Estado de 10 millones de euros "para la construcción de dicho centro en la ciudad de Badajoz".

Por ello, ha instado a todos los diputados extremeños en el Congreso de los diputados, "sean del color político que sean", a que voten dicha enmienda "para enmendar el robo que nos ha hecho el Gobierno del señor Sánchez", como también ha instado al resto de grupos políticos del Ayuntamiento de Badajoz a que les hagan llegar este mensaje a sus diputados "para que lo voten".

Para Cavasillas, "Badajoz no puede quedarse de brazos cruzados y desde luego en este equipo de gobierno lo tenemos muy claro y vamos a pelear hasta el final".

"NO DEJA DE SER EL MISMO CENTRO"

Sobre este asunto, ha sido interpelado por las declaraciones del alcalde de Cáceres, Luis Salaya, para quien el Centro Ibérico de Investigación para el Almacenamiento de la Energía se trata de un proyecto "nuevo" que ha llegado a la capital cacereña porque "se están haciendo las cosas bien" y la ciudad apuesta por las energías renovables y la industria verde.

Asimismo, este pasado jueves el regidor de la capital cacereña ha añadido que "los enfrentamientos localistas no tienen ningún sentido".

Al respecto, ha reiterado que el proyecto que se comunicó en el año 2003 "se llamaba CIEREE" - en concreto Centro Ibérico de Energías Renovables y de Eficiencia Energética - "y ahora se llama CIIAE". "En 19 años se han cambiado muchísimas cuestiones pero no deja de ser el mismo centro que se prometió a la ciudad de Badajoz", ha valorado, junto con que "esto no es una cuestión de rivalidad".

Así, ha dicho, el Ayuntamiento de Badajoz "no está en contra de cualquier proceso o cualquier actividad que se ponga en cualquier punto de Extremadura", pero "cuando hay un motivo para que se ponga en la ciudad de Badajoz y el nombre de la ciudad de Badajoz estaba para este proyecto, sin dar ninguna explicación no tiene ningún sentido que se ponga en otra localidad".

"Eso sí, estamos muy agradecidos de que este Gobierno invierta en Extremadura", ha reiterado, "pero cuando la justificación era la ciudad de Badajoz y no hay ninguna modificación para ello, para modificarlo, no tiene ningún sentido que no vaya a otra localidad que no sea Badajoz".

"Vamos a pelear hasta el final, y no solo este ayuntamiento, sino que también hay otras organizaciones, asociaciones que así nos lo están pidiendo, por lo tanto hasta el final haremos todo lo posible para que el CIIAE esté aquí en Badajoz", ha dicho.

En este punto y en relación a las declaraciones de esta semana del alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, de reformular el centro proyectado en la ciudad, Cavacasillas ha reconocido que creen que va a ser "muy difícil que este Gobierno vaya a poner otro centro que no sea el CIIAE, y por lo tanto es el que tenía que venir a Badajoz y ese es el que vamos a pelear".