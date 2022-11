El PSOE de Badajoz exige una mejor atención a artistas y público en 'La Ciudad Encendida'

El portavoz del PSOE en Badajoz, Ricardo Cabezas, ha exigido este jueves una "mejor atención a artistas y público" en 'La Ciudad Encendida', ya que a los músicos que actúan "no se les ofrece ni agua".

Además, a través de una nota de prensa, el dirigente socialista ha reiterado que en una actuación en La Galera, "personas mayores tuvieron que orinar detrás de unos jardines, en la oscuridad", y se hace necesario "cortar tanta inoperancia y precariedad".

En concreto, 'La Ciudad Encendida' "tiene zonas de sombra que la hacen dar fogonazos y chisporroteos que debieran corregirse", con una producción "deficiente e irrespetuosa con público y artistas".

Para Cabezas se trata de "una gestión lamentable de la cultura, en este caso con responsabilidad desde la Concejalía de Turismo y Patrimonio Histórico, que también es una forma de medir el amor por nuestra ciudad y el compromiso con ella", ya que así, "tan en precario, de manera tan improvisada y poco profesional no se puede desarrollar un programa de actividades culturales y de ocio".

Al responsable socialista en la capital pacense le parece que hay una "falta de consideración hacia los artistas locales, gente de una alta calidad profesional y personal, que son profetas en su tierra, pero no ante su ayuntamiento".

La solución, a su juicio, es prestar "un apoyo implícito y cuidando los detalles", porque así "estos artistas, músicos, actores, actrices, se sentirán respaldados". Este programa realizado en septiembre y octubre, con 40 actividades (artes escénicas, música, arte, deporte, cultura) y 70.000 euros de presupuesto, "necesita una producción acorde al proyecto".

Según Cabezas, "es incoherente volcarse en 'La Noche en Blanco' y al día siguiente desentenderse en 'La Ciudad Encendida', bajando el listón a ras de suelo, pero tiene menos sentido dejar a la intemperie a nuestros artistas (y al público) pues resulta descorazonador".

El PSOE pacense ha indicado que en 'La Ciudad Encendida' se han encontrado "cerrados los emplazamientos para las actuaciones, una sonoridad nefasta, no hay presupuesto para agua y menos para un catering básico, no hay interlocutor ante posibles incidencias y responden al teléfono días después, o en el momento de la prueba de ensayo no tener todavía punto de luz, o cuando se suspende una actuación que nadie informa al artista de qué va a pasar con su función, entre otras anomalías, dejadez y arbitrariedades".

Al mismo tiempo, se ha producido, según Cabezas, "una clara falta de respeto al público, con ausencia de urinarios (que por ejemplo en La Galera obligó a personas mayores a ocultarse tras unas plantas para orinar) o falta de asientos para espectadores, pues pareciera que no confían en el éxito de asistentes de lo que programan y afortunadamente no es así y los artistas locales tienen un fuerte respaldo del público".