El cupón de la ONCE reparte 200.000 euros en Badajoz en el sorteo del pasado sábado

La ONCE ha repartido 200.000 euros en Badajoz en el sorteo del Sueldazo Fin de Semana celebrado el pasado sábado, 29 de octubre, al resultar premiados 10 cupones del número 45789 de las series 006-010 y 011-015, agraciados con 20.000 euros cada uno de ellos.



En concreto, Bernabé Ledesma Martínez, que es vendedor de la ONCE desde 2021, ha sido el encargado de repartir este premio, el mayor de toda su trayectoria.



Ledesma Martínez tiene su punto de venta en Mercadona de Valdepasillas, en Badajoz, según ha informado la ONCE en una nota de prensa.