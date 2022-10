Don Benito celebra Halloween con Extremiedo, un festival de terror ambientado en el circo

Ep.

La Asociación Achikitú vuelve a celebrar Halloween en la localidad pacense de Don Benito con 'Extremiedo', el Festival de los Horrores de Extremadura, que esta edición está ambientado en el circo con tintes de terror.



Así, durante este puente de Todos los Santos, los aficionados al miedo y al terror pueden acudir al Espacio para la Creación Joven donde hay diferentes actividades entre las que destacan dos pasajes del terror, uno infantil y otro adulto.



El de adultos es un "freak circus o freak show", según ha detallado el presidente de Achikitú, Ángel Sánchez, en el que se "intenta reflejar todo lo que nadie quería" que "nunca se ha querido tener cerca", pero que "llama la atención lo exuberante y lo exótico" como la mujer barbuda o el hombre de dos cabezas; mientras que el infantil tiene "una serie de retos, acertijos y adivinanzas" para que los niños lo pasen "genial".



En declaraciones a Europa Press Televisión, Sánchez ha explicado que, además, entre las actividades de este festival hay un "tradicional desfile de Halloween" hoy día 31 y desde hace varios días están realizando diferentes actividades como talleres de customización y maquillaje.



"Todo esto lo complementamos además con conciertos, espectáculos de circo, sesiones de música DJ... un montón de actividades para conseguir que durante el puente, este famoso puente de Los Santos, la gente venga a Don Benito, tenga un punto de encuentro para disfrutar de un montón de programación para todos los públicos", ha subrayado.



A este respecto, Sánchez ha apuntado que este festival nació con la "intención" de que durante estos días de otoño "se recuperaran tradiciones" y, aunque se enfocan "mucho en Halloween" también se hacen otras actividades más tradicionales "que complementen la programación de otoño" y "fomente la participación del público juvenil durante estas fechas".



Además, ha puesto en valor que este festival ha reunido en otras ediciones a "cinco o seis mil personas" así como que "llama muchísimo la atención" a la gente de Don Benito y también de fuera, de otras localidades de la comarca.



Para disfrutar de Extremiedo, según ha explicado, hay que acudir al recinto "que se convierte en un parque de terror" y comprar una entrada que es un "donativo simbólico" de dos euros. "Quien no pasa miedo estos días es porque no quiere", ha manifestado.



Achikitú es una asociación que se creó en Don Benito para "fomentar la participación juvenil", ya que "no había mucha oferta" y "no encontraban los jóvenes un lugar donde desarrollarse o crear por sí mismos". Desde entonces desarrollan numerosas actividades además de Extremiedo como carrozas para el desfile de Reyes, una comparsa para carnavales así como otras relacionadas con el mundo deportivo y con personas con discapacidad, entre otras.