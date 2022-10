Ayuntamiento de Badajoz trabaja en una ordenanza reguladora de patinetes eléctricos

Ep

El Ayuntamiento de Badajoz trabaja en el desarrollo de una ordenanza que permita regular los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), tales como los patinetes eléctricos u otras modalidades similares.

Así lo ha anunciado el concejal delegado de Transporte, Francisco Javier Pizarro, quien ha reconocido que es ciclista, y que tiene una "sensibilidad y una sensibilización" sobre este tipo de vehículos.

En este sentido, ha aseverado que en la ciudad de Badajoz actualmente no existe una ordenanza al respecto y que el motivo de la reunión fue informarse acerca de cómo desarrollar esa ordenanza y en qué línea suelen ir o cuáles son los pasos que se deben seguir, tras lo que ha apuntillado que en esta semana ha estado reunido con el alcalde, Ignacio Gragera, que lleva las competencias de Policía Local y ha visto "con muy buena tinta" esta iniciativa.

Así, tiene su "compromiso" de que van a trabajar en la línea de que la ciudad cuente con dicha ordenanza, "en la cual se proteja al usuario del vehículo de movilidad personal", al tiempo que ha hecho hincapié en que, actualmente, el Reglamento General de Circulación ya prohíbe ciertas prácticas que "por desgracia se están viendo mucho en la ciudad de Badajoz".

Y es que, como ha recordado, el patinete eléctrico no puede circular por el acerado y está obligado a circular por vías de rodadura; como tampoco se puede circular utilizando auriculares, mientras que sobre el uso del casco ha pedido que, en la medida de lo posible, "todo el mundo lo use" porque "una de las líneas principales, si no es la más principal por la que va a tirar la ordenanza va a ser por la obligatoriedad del uso del casco".

Otra de las "imprudencias" que están "comprobando" es que circula más de una persona en este tipo de vehículo, algo que también "prohíbe" el Reglamento General de Circulación, una legislación estatal de "obligado cumplimiento" en la capital pacense y ante lo cual ha pedido a los ciudadanos que tengan "mucho cuidado" y atiendan estas indicaciones, "principalmente por precaución".

"A nadie le gusta actuar de manera coercitiva, pero evidentemente vamos a tener que desarrollar una normativa para poder establecer una serie de acciones", ha remarcado, junto con que ante el hecho de que alguien "no quiera cumplir esas obligaciones, poder actuar para corregir esas incorrecciones que están cometiendo algunas de las personas de Badajoz".

Preguntado por posibles plazos de dicha ordenanza, Francisco Javier Pizarro ha matizado que la competencia como tal no es de la Concejalía de Transporte sino que corresponde a la de Policía Local que actualmente "lidera" el alcalde, razón por la cual se lo ha transmitido a él directamente, al tiempo que ha considerado que "uno no puede poner solamente obligaciones al ciudadano", sino que también se tiene que permitir posibilidades o poner facilidades para quienes circulan en VMP.

"Una de las actuaciones a las que también estamos obligados desde el Ayuntamiento de Badajoz es la instalación de carriles bici", ha ejemplificado, para matizar que estos últimos pueden ser compartidos con los vehículos de movilidad personal y que se está trabajando en este sentido desde el servicio de Vías y Obras con unos 12 kilómetros nuevos de carril bici que se van a instalar en la ciudad, cuyas obras podrían comenzar en fechas "muy próximas".

Del mismo modo, están "perfilando todavía" la "línea general" de la citada ordenanza, para lo cual están investigando como lo están haciendo otras ciudades similares a la capital pacense, como que sea una ciudad llana, con zonas comerciales en el centro o con plataforma única, tras lo que ha señalado en lo que a plazos se refiere que "cuanto antes mejor" porque lo demandan los usuarios de VMP y los que no lo son.

Además y sobre posibles sanciones o multas ha indicado que todo lo que sea una ordenanza de movilidad conllevará un desarrollo normativo, tanto de las exigencias que se le impongan a ese tipo de vehículos como de posibles "acciones punibles".

NUEVOS SERVICIOS EN MODO DE PRUEBA

Por otro lado, Francisco Javier Pizarro ha anunciado la puesta en marcha de dos nuevos servicios que se van a instaurar a modo de prueba en la ciudad, uno de ellos que Campomanes cuente con una parada del bus a demanda los fines de semana y festivos, y el otro un servicio nocturno también a demanda de 23,00 a 4,00 horas cuyo desarrollo se probará los días laborables.

Sobre la inclusión los fines de semana en el bus a demanda de la parada en Campomanes, ha explicado que hace unas semanas se ha reunido con la asociación de vecinos de esta urbanización que requería un servicio "un poquito más fluido y sobre todo un poquito más atendiendo a las necesidades del barrio", de manera tal que esta parada se desarrollará a modo de prueba del 5 de noviembre al 31 de diciembre.

El segundo servicio que se va a implantar, también de bus a la demanda, será el servicio nocturno que en la ciudad de Badajoz hasta ahora funcionaba con una línea regular con horarios e itinerarios establecidos, y al hilo de lo cual ha puntualizado que a partir del próximo 7 de noviembre empezarán las pruebas en los días laborables hasta el próximo 31 de enero para comprobar "cómo funciona", y que actualmente funciona el servicio nocturno del bus a la demanda los fines de semana.

De este modo, ha concluido, a raíz de la valoración de los resultados que obtengan en estos dos servicios estudiarán la viabilidad o no de mantenerlos en el tiempo.