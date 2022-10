Premio 'Visión Zero Municipal' a Badajoz por no registrar fallecidos por accidente tráfico

Ep

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha recibido este miércoles 26 de octubre el premio 'Visión Zero Municipal' de la Asociación de Ingenieros de Tráfico y Técnicos de Movilidad, en colaboración con el Foro de la Movilidad Inteligente.

Este premio, considerado como el más prestigioso a nivel nacional en materia de Seguridad Vial Municipal, reconoce a las ciudades españolas de más de 100.000 habitantes que han tenido cero muertos por accidentes de tráfico durante el último año.

Badajoz ha obtenido por primera vez este galardón en esta edición, cuya ceremonia se ha celebrado en Salamanca. De las 63 ciudades que registran una población superior a 100.000 habitantes, también han sido premiadas Terrassa, Santa Cruz de Tenerife, Salamanca, Algeciras, Leganés, Sabadell, Reus, Albacete, Móstoles y Dos Hermanas.

En su intervención, tras recoger el galardón, Ignacio Gragera ha dado las gracias a la asociación y a todos los que les han traído a este acto, así como el esfuerzo que se realiza por parte de todos los servicios municipales.

Gragera ha destacado la labor que desempeñan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en el caso de Badajoz especialmente la Policía Local, ha remarcado, para apuntar que en su nombre en el acto está presente el superintendente jefe, Rubén Muñoz, y agradecer el trabajo "innegable que se hace".

También al resto de servicios municipales por aquellos trabajos en el ejercicio de su responsabilidad a la hora de acometer obras, de manera que puedan facilitar la labor del resto de miembros implicados, al tiempo que ha resaltado que "esto tiene que ver mucho con un doble sentido de la responsabilidad", el primero el de la administración competente para dotar de los recursos y elementos de seguridad "suficientes" para que los ciudadanos puedan circular y mejorar su seguridad a la hora de circular por las calles.

Del mismo modo, Gragera ha citado el sentido de la responsabilidad y de la concienciación por parte de todos los vecinos, que tienen "cada vez más", ha considerado, "interiorizado ese sentido de la responsabilidad, esos riesgos, ese cumplimiento de las diferentes ordenanzas, de las diferentes normativas que rigen nuestra convivencia".

Por eso, el regidor de la capital pacense ha sostenido que "cada vez más" se tiene "la suerte y la fortuna" de tener más ciudades de mayor tamaño en estos premios, a tenor de lo cual ha esperado que siga así en el futuro.

En este punto, ha agregado no obstante que, "desgraciadamente", el próximo año Badajoz no podrá estar en estos galardones "por ese factor suerte que siempre, siempre, absolutamente siempre, es fundamental y siempre cuenta", pero ha confiado en que, si algunos de los que están en este acto no están en el mismo el año que viene, vengan otros y se pueda seguir premiando la labor de todos los que están involucrados en la mejora de la seguridad vial y "por supuesto" de las condiciones de movilidad de nuestras ciudades.