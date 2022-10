El PSOE defiende la "seguridad jurídica" aplicada sobre el macrovertedero de Salvatierra

Ep.

La portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, Lara Garlito, ha defendido la "seguridad jurídica" aplicada al proyecto de macrovertedero en Salvatierra de los Barros, como en todas las iniciativas empresariales en la comunidad.

Por su parte, su homóloga del Grupo Popular en la Asamblea, Cristina Teniente, ha considerado que aunque el proyecto de macroverterdero en Salvatierra de los Barros "de momento está aparcado" por la Junta, en este asunto "no puede relajarse nadie" porque "hay un procedimiento abierto, hay recursos (posibles a presentar)" y, por tanto, "hay preguntas que tienen que contestarse".

De su lado, el portavoz de Ciudadanos en la Cámara autonómica, David Salazar, ha tachado de "buena noticia" para Extremadura y para Salvatierra de los Barros el "no" otorgado por la Administración regional al proyecto de macrovertedero en dicha localidad pacense, y ha subrayado la unidad ciudadana demostrada en contra de dicha iniciativa empresarial.

Igualmente, la portavoz de Unidas por Extremadura en la Asamblea, Irene de Miguel, ha transmitido la "alegría" de su grupo por el archivo, ha dicho, del proyecto de macrovertedero, algo que se ha producido "gracias a la movilización ciudadana".

Así se han pronunciado dichos representantes de los grupos parlamentarios, a preguntas de los medios en sendas ruedas de prensa tras la Junta de Portavoces de este martes en la Asamblea, sobre la situación del proyecto de macrovertedero planteado en Salvatierra de los Barros, y que es una cuestión sobre la que informará el próximo viernes, día 28, en una comparecencia en el pleno de la Cámara regional la consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Junta, Olga García.

EL PSOE DEFIENDE EL RESPETO A LA LEY

Así, Lara Garlito (PSOE) ha transmitido el "respeto" de su formación por "la ley y los trámites burocráticos" que "tienen que estar siempre por encima de todo" en cualquier estado democrático e iniciativa empresarial, y ha subrayado que en el proyecto de macrovertedero en Salvatierra de los Barros se aplica la "seguridad jurídica".

En este punto, y tras mostrar "respeto" también para quienes se manifiestan en contra de esa iniciativa empresarial, la socialista ha defendido que la Junta de Extremadura para rechazar el proyecto ha aplicado "lo que debe ser en un procedimiento administrativo".

"Podemos estar de acuerdo en la resolución, con el trámite que ha hecho la Junta porque es lo que debe de ser en un procedimiento administrativo", ha espetado Garlito, quien ha subrayado que "Extremadura cuenta con una seguridad jurídica y también con quienes se manifiestan y aportan y dicen lo contrario (a un proyecto empresarial)", ha destacado.

EL PP ESPERA TODAVÍA "MUCHAS RESPUESTAS"

A su vez, Cristina Teniente (PP) ha afirmado que su grupo escuchará "atentamente" la información que pueda facilitar el próximo viernes en su comparecencia en la Asamblea la consejera para la Transición Ecológica, Olga García, sobre un proyecto de macrovertedero para el que "todavía se necesitan muchas respuestas".

Así, tras celebrar que "ha sido la movilización social la que ha permitido que este proyecto de momento esté aparcado", ha defendido que "aquí no puede relajarse nadie" sobre lo que "queda todavía por resolver" porque "hay un procedimiento abierto, hay recursos" y "hay preguntas que tienen que contestarse".

Al mismo tiempo, Teniente ha criticado que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, esté a su juicio "dando lecciones y sacando pecho" por la "paralización" del proyecto, cuando en realidad "ha sido la movilización social la que ha permitido que este proyecto de momento esté aparcado".

"Vamos a escuchar atentamente la información (de la consejera en la Asamblea)", ha espetado la 'popular', quien ha celebrado que "esa movilización del pueblo de Salvatierra y esa movilización social de toda Extremadura como respuesta a ese proyecto del mayor macrovertedero privado de España haya tenido como respuesta de momento la paralización" del mismo, ha dicho.

CIUDADANOS CREE QUE "NO ERA JUSTO" EL PROYECTO

Mientras, David Salazar (Ciudadanos) ha señalado que el "no macrovertedero" de Salvatierra de los Barros supone "una victoria no de ningún partido ni de la Junta, sino de Extremadura, de Salvatierra de los Barros" y de todos los que entendían que "no era justo" el macrovertedero.

En este punto, ha defendido que "no puede ser sólo tener lo negativo de la industria sin industria", y ha abogado por abordar "cómo tratar los residuos" en Extremadura, pero situando "primero la industrialización y luego los residuos".

Con ello, Salazar ha insistido en que en su partido se alegran del rechazo al citado proyecto, algo que supone una "buena noticia" para Extremadura y para Salvatierra, y que es el "reflejo" de que cuando los ciudadanos se unen "somos mejores".

UNIDAS POR EXTREMADURA APLAUDE LA "VICTORIA CIUDADANA"

De su lado, Irene de Miguel (Unidas por Extremadura) ha defendido el desarrollo de una Extremadura "sin proyectos insalubres", y ha aplaudido la "victoria ciudadana" que en el caso del proyecto de macrovertedero en Salvatierra de los Barros "ha demostrado que la unidad hace la fuerza y que cuando la gente se une sí se pueden conseguir grandes cosas".

En todo caso, ha reconocido que el archivo del proyecto "es una batalla que se ha ganado" pero "no una victoria definitiva", y ha considerado también que en este tipo de iniciativas la Junta debería mostrar "mucha más transparencia, menos opacidad, y sobre todo dar garantía jurídica a las empresas y a los ciudadanos que se ven afectados por estas instalaciones".

En este punto, De Miguel ha señalado que "hay que profundizar en el debate sobre los residuos" y sobre si estas "macroinstalaciones" son "necesarias" y, además, si es necesario que estén "en manos privadas".