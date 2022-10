Vara: El archivo del macrovertedero obedece a la aplicación "estricta" de la ley

Ep.



El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha defendido que el archivo del expediente de construcción de un macrovertedero en Salvatierra de los Barros (Badajoz) obedece a la aplicación "estricta" de la ley y a los tiempos administrativos que hay que seguir cuando se presenta a la administración cualquier proyecto empresarial.



"Los proyectos son de los particulares y la administración actúa cuando tiene que actuar y con respeto a la legalidad, y es lo que hemos hecho y lo que vamos a seguir haciendo en todos los casos y, si alguna vez estos grupos políticos que opinan tan frívolamente llegan al gobierno se darán cuenta que cuando se está en el gobierno hay cosas que no se pueden decir ni hacer por respeto a la legalidad y no por otra razón", ha señalado.



Fernández Vara ha insistido en que los procesos administrativos tienen sus tiempos que están marcados por las leyes y hay que tomar las decisiones cuando las leyes lo marcan, por lo que ha tachado de "surrealistas" algunas declaraciones en el sentido de que las administraciones pueden actuar fuera de sus tiempos.



Así, ha recordado que cuando unos empresarios presentan un proyecto a la Junta de Extremadura se empieza a estudiar y administración es la que lo ha hecho público. Después, "a consecuencia de los trabajos que se hacen, se toma una decisión como así ha sido", ha explicado el jefe del Ejecutivo extremeño, que ha insistido en que los tiempos hay que respetarlos y el viernes fue el del periodo de subsanación de documentación y "otro tiempo" ha sido este lunes con el archivo del expediente.



"A partir de ahora, cualquier ciudadano o las empresas pueden hacer uso de las leyes que les pueden proteger pero la posición de la administración va a ser siempre de respeto a la legalidad,por eso se ha archivado el expediente y esa es la última razón", ha subrayado.



En declaraciones a los medios este martes en Cáceres antes de participar en el acto inaugural de la jornada 'Cultivando Empleo Extremadura', organizada por Acción Contra el Hambre, Vara ha criticado a los que "pensaban que podía calar el mensaje de que éste era un proyecto de la administración pero, por muchas veces que se repita una mentira, no se convierte en verdad".



Al ser preguntado por la presión social que ha habido en contra de este proyecto, ha señalado que "es recomendable" que los ciudadanos se posicionen y opinen ante determinadas situaciones como han hecho los ciudadanos de Salvatierra de los Barros y la comarca, a los que ha mostrado su "respeto" y "admiración".



En esta línea ha avanzado que "mucha gente" le ha trasladado el agradecimiento por el archivo del expediente pero "no se trata de agradecer porque no se ha hecho nada extraordinario", ha apuntado, ya que "solo se ha aplicado la ley y es lo que las administraciones hemos hecho siempre y vamos a seguir haciendo".



"Hay que atenerse a lo que los procedimientos distan y la Junta, como siempre, ha obrado con una estricta escrupulosidad", ha concluido.



RECURSO CONTRA EL DERRIBO DE VALDECAÑAS



Al ser interpelado por la reunión que va a mantener el Tribunal Constitucional en cuyo orden del día se incluye el recurso de apelación interpuesto por la Junta de Extremadura contra la sentencia del Tribunal Supremo que ordenó la demolición del complejo urbanístico Isla de Valdecañas, el presidente extremeño ha incidido en el "respeto" y "acatamiento" a las decisiones judiciales.



"Esto es siempre así y seguirá siendo así, y lo contrario es hacer trampas porque no hay que decir que cuando los jueces me dan la razón, la tengo, y cuando no, es que son muy malos", ha subrayado, al tiempo que ha hecho hincapié en que "los ciudadanos tenemos que acatar lo que digan los tribunales, nos guste más o menos".