Cs insiste en su oposición al macrovertedero de Salvatierra

l acudió el pasado sábado a la manifestación en contra del vertedero junto a más miembros de Ciudadanos

Mérida, lunes 24 de octubre de 2022. El coordinador de Ciudadanos Extremadura, David Salazar, ha vuelto a mostrarse en contra de la instalación de un macrovertedero en Salvatierra de los Barros.

Así, Salazar que este pasado sábado formó parte de la manifestación que se llevó a cabo en Salvatierra contra el vertedero, ha subrayado que en Extremadura "no queremos solo los restos y las sobras" sino que "queremos ser como el resto del país y tener industria".

Según el responsable de la formación, "el sábado Extremadura habló. La manifestación era un clamor. No queremos un macrovertedero allí, no queremos que a la región lleguen solo los residuos sin que haya industria. Lógicamente se generan residuos pero no nos queremos quedar solo con la parte negativa".

El portavoz de la formación liberal ha lamentado que una localidad como Salvatierra haya sido noticia a nivel nacional no por sus buenos datos de PIB o de empleo sino porque "nos van a poner algo que nadie más quiere".

En este sentido, Salazar ha hecho mención a otro vertedero que se instaló hace 25 años en Nerva (Huelva) y ahora esa población está desolada porque la gente se ha ido y con un proyecto "que no ha sido motor de nada".

Según Salazar, "nosotros decimos que no a este vertedero porque es lo que el pueblo dice y creo que los extremeños tienen derecho a decidir. La dignidad del pueblo extremeño está por encima de cualquier cosa y estamos cansados de que no nos traigan la industria buena y sí la mierda que no quieren los demás".

Por todo ello, el portavoz de Cs Extremadura ha defendido que su formación seguirá defendiendo esta postura tanto en la Asamblea de Extremadura como en la calle.