Ayuntamiento Badajoz modifica por casi 1,5 millones anuales contrato Servicio de Limpieza

El pleno extraordinario celebrado este viernes en el Ayuntamiento de Badajoz ha aprobado con el voto a favor de Partido Popular, Ciudadanos y el edil no adscrito, y en contra de PSOE y Unidas Podemos una modificación por valor de casi 1,5 millones anuales del contrato de gestión indirecta por concesión administrativa del Servicio de Limpieza Urbana y Recogida y Transporte de Residuos en el término municipal de la capital pacense, adjudicada a la empresa FCC Medio Ambiente S.A.U.

El concejal de Limpieza, el no adscrito Alejandro Vélez ha explicado en declaraciones a los medios al término del pleno que en los presupuestos se tenía una partida de 1.488.000 euros para ampliar el contrato del Servicio de Limpieza y que se han utilizado 1.483.000 euros "necesarios para poner el servicio a las necesidades y demandas de la ciudad de Badajoz en el 2022". Y es que, como ha recordado, se trata de un contrato que ya tiene 12 años y la ciudad, por su desarrollo urbanístico y crecimiento, presenta "nuevas necesidades de limpieza".

En este sentido, ha detallado que hay más contenedores en la vía pública, más plataformas únicas o "mucha vida social en la calle", lo que repercute en que se tienen que tener más medios para la recogida de residuos, "sobre todo" para la recogida selectiva o también el barrido manual, así como una serie de maquinaria como una baldeadora de aceras o un camión cisterna para baldear en horario nocturno.

Al mismo tiempo ha puesto el acento en poder llegar a todas las barriadas de Badajoz, y que en el contrato primerizo de FCC había determinados barrios que no existían y hoy sí, u otros se han visto ampliados, de manera que, con esa combinación de medios mecánicos y personales con unos 19 operarios más, creen que pueden llegar a abarcar zonas en la que "ahora mismo nos es muy complicado".

EL PROBLEMA DEL AYUNTAMIENTO

Unas declaraciones que ha hecho al término del pleno, durante el cual Alejandro Vélez ha centrado su intervención en exponer que en el "problema" del funcionamiento del consistorio "tienen mucha culpa ciertos técnicos de este ayuntamiento" y que iba "hablar claro", como hizo con la Policía Local, "cuyo principal instigador de la problemática era su técnico".

"Aquí pasa tres cuartos de lo mismo, este equipo de gobierno, y me consta aunque solo sea yo el que lo diga, el problema que tenemos es cuando topamos con ciertos técnicos y nos ponen impedimentos a nuestra gestión, y lo puedo corroborar en primera persona con lo que estamos hoy aquí debatiendo, decidiendo y votando, que es la ampliación del servicio de limpieza", ha remarcado, para detallar que en tres años de legislatura ha tenido tres expedientes en materia de limpieza, dos ampliaciones con esta y una renovación del servicio.

En todos ellos ha encontrado "una problemática con los diferentes técnicos que tenían que ver con estos determinados expedientes del Servicio de Limpieza" y ha tenido que "luchar contra sus trabas" y tener ayuda externa de técnicos para "poder tirarle por los suelos las ilegalidades" que le estaban poniendo "encima de la mesa para que las ampliaciones del servicio, las renovaciones del servicio, se hicieran".

En este punto, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, se ha referido a las "acusaciones de ilegalidades" y le ha pedido que "recapacite" y "utilice otros términos", ante lo que Vélez ha dicho que el regidor sabe y ha sido conocedor "en primera persona de cómo había que rectificar a los técnicos de aquellas interpretaciones de las leyes" y ha alzado la voz para recalcar que "es muy grave lo que está sucediendo en este ayuntamiento" y que "no" se va a callar, tras lo que Gragera ha insistido en pedirle que mida sus palabras.

Alejandro Vélez ha insistido en remarcar una "doble gravedad" y en que no sabe si "esas "interpretaciones de los técnicos para retrasar estos expedientes" en los que se ha visto involucrado responden a cuestiones tales como "intereses de terceros" o por "desconocimiento", y ha sostenido: "tenemos un problema con determinados técnicos, no digo todos, ni digo todos los técnicos, ni digo todos los funcionarios, los hay magníficos también, pero hay algunos esenciales que se creen que este es su chiringuito".

Al respecto, Gragera se ha visto "en la absoluta obligación de tener que defender a todos y cada uno de los técnicos de esta casa", porque lo cree y también que está siendo "profundamente injusto", al tiempo que ha pedido que se centre en el punto del orden del día, "entre otras cosas porque es un punto ejecutivo del equipo de gobierno".

Seguidamente, el concejal no adscrito ha criticado que hay una "doble censura", no hay retransmisión online y le "censura" el presidente del pleno.

PSOE, UNIDAS PODEMOS, PP Y EL ALCALDE

Por su parte, el concejal socialista Martín Serván ha planteado que entiende que cuando los técnicos tienen que "exprimir" un contrato "no pueden ir más allá" y que por eso los socialistas han pedido, ante el "empeño" del equipo de gobierno, ir a una licitación pública con las nuevas necesidades, mientras que sobre las "acusaciones delictivas" de Vélez ha dicho que "bien podría decir quién, cómo y cuándo si acaso eso es" y que ve que los técnicos "no pueden ir más allá de los límites que un marco contractual tiene".

La portavoz de Unidas Podemos, Erika Cadenas, ha tachado de "grave" que Vélez acuse a los técnicos de la casa de "ilegalidades" y le ha trasladado que, si "realmente han sucedido esas ilegalidades", que "se deje de montar circos aquí, se vaya a un juzgado" y "las denuncie si cree que eso es así", tras lo que se ha preguntado si lo que le pasa es que "no le gustan los técnicos" porque "no hacen lo que a usted le da la gana" y "no aprueban todas sus pretensiones" y "las prebendas" que se le están dando desde que entró en este ayuntamiento.

Sobre la modificación del contrato, a Unidas Podemos le "preocupa" e "inquieta" el volumen económico de la misma y ha cuestionado cómo justifican que tener un servicio de limpieza "privatizado" es más rentable para la ciudad que remunicipalizarlo, algo que en su grupo lo ven "clarísimo".

Desde el Grupo Popular, el concejal de Hacienda, Eladio Buzo, ha aseverado que no están de acuerdo ni con el fondo ni con las formas de Vélez, como tampoco lo están con que "cargues tus tintas sobre los técnicos municipales", mientras que en cuanto al contrato de Limpieza ha considerado que tienen que estar satisfechos de que la ciudad está creciendo y tiene necesidades y demandas nuevas que, en cuanto a limpieza, se van a cubrir con la ampliación de este contrato.

Gragera ha cerrado el debate de este punto al considerar que Vélez no tiene razón y que los técnicos intentan desarrollar su trabajo "con el celo y la profesionalidad que se espera" y que, "por mucho" que el no adscrito "denuncie", esta modificación del contrato, en la que están "todos absolutamente de acuerdo en que era necesaria", está para aprobarse este viernes, así como que, ante el crecimiento de Badajoz o los "varios muchos" kilómetros nuevos de calles y viales, están las modificaciones y "esfuerzos" del ayuntamiento para que se preste el servicio "en las mejores condiciones".