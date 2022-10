Vecinos de Salvatierra de los Barros continúan con su lucha contra el macrovertedero

Ep

Los vecinos de Salvatierra de los Barros (Badajoz) continúan su lucha contra el macrovertedero que se quiere construir en las inmediaciones del municipio.



De este modo, están llevando a cabo protestas todas las semanas, están haciendo una recogida de firmas y este próximo sábado han convocado una manifestación al tiempo que han colocado en balcones y ventanas de sus casas carteles y lazos verdes contra el macrovertedero.



Según algunos de estos salvaterreños, consultados por Europa Press Televisión, no quieren este vertedero junto a su pueblo porque creen que les puede afectar a su salud y, además, a la economía, porque no se van a vender los productos agrícolas y ganaderos del pueblo "cuando hay un macrovertedero al lado con cosas tóxicas".



Del mismo modo, han subrayado que los pueblos vecinos les están apoyando porque "también les afecta" este macrovertedero ya que están muy cerca de Salvatierra.



Igualmente, han destacado que este proyecto ha sido un "engaño" porque primero dijeron que iba a ser una planta de reciclaje. Además, creen que también va a perjudicar a la economía porque creen que la gente no va a querer comprar las artesanías ni los productos de la dehesa que se producen en el pueblo.



"Lo van a poner todo contaminado y nosotros no queremos eso", ha manifestado una salvaterreña que ha lamentado que "luego dicen que la España vaciada. Es que ellos hacen porque se vacíen los pueblos porque esto me parece a mí que no tiene ni pies ni cabeza".