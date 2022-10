Gragera: Va a haber Plan de Impulso, con menos actuaciones pero "quizás más importantes"

Ep

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha anunciado que va a haber Plan de Impulso y que espera que sea "pronto", así como que están trabajando, desde hace un par de meses en el mismo que será "diferente", con menos actuaciones pero "quizás más importantes, de mayor importe".

Según el primer edil, queda "terminar de cerrar algunas memorias", y el consistorio tiene que hacer ese Plan de Impulso porque, además, tiene que seguir avanzando en algunos proyectos que son "absolutamente necesarios para la ciudad", y sobre todo, porque cuenta "ahora" con "la capacidad y la posibilidad de poder hacerlo, de seguir movilizando ahorros, de seguir invirtiendo en la ciudad" y lo va a "seguir haciendo".

"Ya tenemos algunas, ya además se han ido anunciando en algún caso, que son algunos aparcamientos que queremos hacer, también continuar y dotar de fondos la obra del convento de San Juan que obviamente tenemos que dar partida presupuestaria", ha adelantado.

Más allá de eso", ha continuado, una vez que terminen ese Plan de Impulso lo comunicarán y darán cuenta a los medios de comunicación de cuáles son las actuaciones e intervenciones que quieren hacer que, como ha incidido, "van a ser más pequeñitas pero de mayor dotación presupuestaria" y son obras "transformadoras de la ciudad" y que las tienen que realizar "ya".

Al respecto, ha esperado que, "si todo va bien", este viernes puedan terminar las memorias, de cara a poder empezar la tramitación administrativa y, en cuanto estén todos los informes favorables, convocar un pleno y aprobarlo.

Sobre el próximo viernes y si se celebrará un pleno extraordinario, el regidor ha avanzado que "seguramente" ese día tenga lugar una sesión plenaria extraordinaria para aprobar temas tales como la ampliación del servicio de limpieza.

PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA 2023

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha hecho estas declaraciones a los medios tras recibir a la Comisión de la Bandera de Badajoz, donde ha sido preguntado por los presupuestos municipales para 2023 y por su parecer ante las declaraciones del portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, que ha abundado en que "lo más seguro" es que no haya presupuesto para el próximo año.

Así, Gragera ha hecho hincapié en que "sinceramente ahora mismo" se está en una situación en la que, "con la absoluta inestabilidad" que se está viviendo, es "muy difícil" cerrar presupuestos, como también lo es saber cuáles van a ser ingresos y gastos, y a qué se enfrentan a futuro en cuanto a planificación, por lo que cree que, a día de hoy, es "complicado" que salgan esos presupuestos, "entre otras cosas porque la situación de incertidumbre hace que cerrar esos cálculos de ingresos/gastos esté siendo complicado en todos sitios".

"No queremos descartarlo, pero desde luego ahora mismo en la situación actual no estamos trabajando en unos presupuestos que no podemos ahora mismo vislumbrar, sobre todo teniendo en cuenta la inflación".

Además, se ha referido a la "incertidumbre" respecto a las entregas a cuentas del Estado, a la participación de los ingresos del estado, y "al acuerdo si se alcanzan o no" respecto a los incrementos retributivos por parte del Gobierno que ha alcanzado con los sindicatos y que se tienen que trasladar a los Presupuestos Generales del Estado.

De este modo, ha matizado que, "hasta que no tengamos claros cuáles son esos ingresos y esos gastos nosotros no vamos a seguir avanzando", porque cree que se tiene unos "buenos" presupuestos, los de 2022, "que además hacen frente a muchas de las necesidades que tiene la ciudad", y por tanto considera que "en un entorno de incertidumbre responderán muy bien a las situaciones y a las necesidades actuales que tiene la ciudad".

En todo caso en cuanto se clarifique la situación, en el gobierno local no renuncian a esos presupuestos, ha dicho. "No vamos a renunciar nunca jamás, pero está claro que en una situación de esta incertidumbre ahora mismo yo creo que hay que ser cautos, hay que ser sobre todo responsables y teniendo unos buenos presupuestos plantearnos que, al menos en este momento y hasta esta fecha, seguiremos trabajando con los del año 2022", ha aseverado.

A este respecto la prórroga no la descarta "en ningún caso", mientras que, sobre el hecho de que otras administraciones estén trabajando en sus cuentas, ha recalcado que están trabajando en los presupuestos pero que, a día de hoy, no cree que vaya a ser "sencillo".

Además y como miembro de la junta de gobierno de la FEMP ha sumado que los grandes ayuntamientos "están teniendo muchísimos problemas para cerrar propuestas de presupuestos para el año 2023" y que "algunos lo conseguirán, tendrán a lo mejor una realidad diferente".

Seguidamente, ha defendido que el Ayuntamiento de Badajoz tiene un "buen" presupuesto de 2022. "Aventurarnos ahora sin tener claras cuáles son las situaciones que nos van a venir derivadas de las diferentes medidas que pueda o no poder en marcha el Gobierno, yo creo que no tenemos la necesidad imperiosa de avanzar en eso", ha admitido, a la vez que ha apuntillado que, si se ve que está "clarificado", "obviamente" se hará un borrador y una propuesta y se avanzará en la tramitación de esos presupuestos.

No obstante, ha recalcado que hasta que no se vea "claro" no se va a hacer "por responsabilidad", ha insistido Gragera, que ha negado que haya mala relación en el equipo de gobierno al ser interpelado por las críticas del Grupo Socialista en este sentido. "A pesar de que el PSOE está siempre en esto, se llevan peor ellos entre ellos que nosotros", ha apuntado.

Lo que sí que no tienen "claro" y el Gobierno tendrá que aclarar, ha reafirmado el regidor en materia presupuestaria, son las condiciones en las que las entidades locales van a tener que funcionar durante el año 2023.

Como ha reiterado, a través de la FEMP en la última junta de gobierno plantearon reuniones con la ministra de Hacienda para que informe sobre la participación de los ingresos del Estado, las entregas a cuenta que se van a realizar o el resultado de la liquidaciones, negativas o positivas, que tengan que realizarse en el futuro por parte de las entidades locales.

De este modo, ha recalcado, aún no se tiene respuesta y, ante esa situación de incertidumbre, lo más responsable, antes de hacer un presupuesto "completamente irreal" o basado en datos que "no están confirmados", es "mantener un presupuesto" que considera que es "muy bueno y que atiende a las necesidades de la ciudad", ha concluido.