PSOE-Badajoz urge a Gragera una solución ante retraso en inicio de las Escuelas de Música

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha considerado que "no hay derecho" a "tanto retraso" en el inicio de las Escuelas de Música, ante lo que ha exigido al alcalde, Ignacio Gragera, una solución, que "no se ponga de perfil" y que "lo resuelva".

Y es que para el portavoz del Grupo Socialista, Ricardo Cabezas, "casi 50 días de retraso en el inicio de las clases de las Escuelas Municipales de Música no tiene nombre" y el equipo de gobierno "de retales" no es consciente del "perjuicio" que les están causando a los cientos de familias con sus hijos a la espera de cuadrar los horarios con otras actividades extraescolares.

Un "perjuicio" también a todo el alumnado "deseoso de comenzar las clases" y al propio profesorado que, con dos meses más de contrato, "tras una lucha sindical que hemos conseguido entre todos", ven "truncadas sus expectativas profesionales". "No hay derecho", ha incidido en una nota de prensa.

En este sentido, los socialistas consideran que no es justificación que no haya dinero para los guardas, pues llevan cuatro meses para poder haber hecho una modificación presupuestaria o un cambio de finalidad, y "lo que no puede ser es que la única respuesta sea el no inicio de las clases por una clamorosa incompetencia de las concejalías de Cultura y Recursos Humanos".

"Es antiprofesional lo que está ocurriendo y una demostración más de que tenemos al peor equipo de gobierno en el peor momento", han sostenido, a la vez que han exigido al alcalde "una solución, que no se ponga de perfil y que lo resuelva como es su obligación".

El Grupo Socialista ha hecho hincapié en que, para recordar "tanto maltrato" a las Escuelas de Música, hay que señalar que en octubre de 2021 el PSOE presentó una moción, que se aprobó a pesar de la abstención de Partido Popular y Ciudadanos, para la vuelta a la presencialidad de las Escuela Municipales de Música.

También para que contaran con sede propia, con instalaciones y materiales "adecuados"; con una ampliación del curso de septiembre a junio para poder ofertar una docencia "de calidad" con una dotación de personal administrativo "estable"; y contratar una nueva plataforma online de matriculación y gestión. De todas las peticiones solo se ha cumplido una, ha señalado el PSOE.

Al mismo tiempo, ha rememorado que en el pleno del 25 de julio se aprobó la ampliación del contrato en dos meses al profesorado de las Escuelas, pero que no está ejerciendo la docencia y están preparando materiales o ajustando programaciones sin dar clase, de manera que casi 500 alumnos están sin fecha de inicio de curso.

Finalmente, desde el Grupo Socialista han querido trasladar "todo el respeto a este colectivo que reclama poder ejercer sus funciones y no se resigna con estar contratado", concluye.