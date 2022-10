El PP de Extremadura exige "luz y taquígrafos" sobre el macrovertedero

La Presidenta del PP de Extremadura, María Gardiola, subraya que, tras las últimas informaciones y la legítima alarma social, hay que dar un paso más y exigir máxima transparencia, recalcando que "Extremadura merece saber por qué se le quería meter por la puerta de atrás el mayor vertedero del país".

Al igual que los vecinos de Salvatierra, me he enterado del proyecto del macrovertedero por la publicación el pasado miércoles en el Diario Oficial de Extremadura y por las noticias que han salido estos días en los medios de comunicación, explica la presidenta 'popular'.

Guardiola asegura que le ha llamado la atención la forma de actuar del gobierno de Vara, ya que "con este proyecto no ha habido grandes maquetas", no han decidido traer a Pedro Sánchez ni hemos visto al presidente de la Junta anunciarlo con aires triunfalistas.

La líder del PP señala que "me parece raro" que el propio alcalde de Salvatierra de los Barros diga que habló con los empresarios y no le dejaran nada claro, o que el proyecto llegara a sus manos el viernes. "Como mínimo me parece extraño".

Añade que le extraña que muchos de los vecinos a los que se les iba a comprar el terreno coincidan en que los compradores les contaran que se iba a hacer algo completamente distinto a lo que finalmente se ha sabido.

La presidenta del PP extremeño se pregunta el porqué de tanto oscurantismo y que nos enteremos "de repente" de la construcción en nuestra tierra de un vertedero que supondría 70.000 toneladas de residuos peligrosos y 200.000 de residuos, pero "nadie sabe nada".