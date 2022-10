PP pacense urge soluciones a situación sanidad en comarcas de Tentudía y Sierra Suroeste

Ep.



El Partido Popular de la provincia de Badajoz ha reclamado al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, al vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, y al PSOE extremeño soluciones ante la situación de la sanidad en las comarcas de Tentudía y Sierra Suroeste; así como que se pongan todos los recursos "a disposición de la región" para que los recortes "dejen de aplicarse de una vez" y haya médicos, enfermeros y las ambulancias "necesarias en cada pueblo y ciudad".



"Exigimos a Vergeles y a Vara y al PSOE que dejen de ponerse de perfil, que con la salud de las personas no se juega, que busquen soluciones de forma urgente", ha remachado el presidente del PP de la provincia de Badajoz, Manuel Naharro, para quien "si no saben cómo solucionarlo que se vayan" o "si no la gente los va a echar en el año 2023", y "no podemos seguir demorando ni un minuto más la llegada de soluciones eficaces y eficientes a largo plazo".



Y es que, para Naharro, "se está poniendo en peligro la viabilidad de nuestro sistema sanitario rural sin que al socialismo, ese que alardea de estar al lado de la gente, parezca importarle", a la vez que ha considerado que el trabajo de la Consejería debe ser atender las necesidades de su personal sanitario "para que no estén ni un minuto más al límite de sus capacidades" y garantizar la prestación de todos los servicios sanitarios "sin importar el tamaño de la localidad donde se viva", dado que, si se prolonga este estado en la sanidad, se pasará de una situación "grave" a "agónica".



RECOGIDA DE FIRMAS



En este sentido, los 'populares' van a iniciar próximamente una recogida de firmas en ambas comarcas en contra de los recorte sanitarios, según se ha puesto de manifiesto en una rueda de prensa en la que el presidente del PP de la provincia de Badajoz, acompañado de representantes del partido en municipios de las comarcas de Tentudía y Sierra Suroeste, se ha referido a la situación de la sanidad en diversas comarcas pacenses.



En su intervención, Manuel Naharro ha reafirmado que "una vez más" se unen para defender los derechos de sus vecinos y, en concreto, el derecho constitucional de acceso a una sanidad pública, universal y de calidad que, actualmente, el Servicio Extremeño de Salud (SES), Vergeles y Vara "están negando una y otra vez en los consultorios, servicios de urgencia, ambulancias y asistencia médica en nuestros municipios". "Un derecho que está siendo ninguneado una y otra vez", ha insistido.



Del mismo modo, ha tachado de "lamentable" el "desaguisado que tiene montado el PSOE con la sanidad en nuestra tierra", y se ha referido a la falta de personal sanitario a "todas las escalas", para citar también los recortes en el número de ambulancias y vehículos de Atención Primaria y soporte vital básico, o a la reducción de horarios en las consultas, tras lo que ha lamentado que "de todo esto los mayores damnificados son los vecinos de cada municipio", que ven cómo cada día acuden a sus consultorios y centros médicos y no tienen médico.



"Y por supuesto" los profesionales sanitarios que están cada día "más saturados" y "más desbordados", según el presidente del PP provincial.



Para Naharro, esta es la situación que se está viviendo en localidades de la comarca de Tentudía, como Cabeza la Vaca, Bodonal, Fuentes de León, Higuera la Real, Segura de León y Fregenal de la Sierra, donde la Gerencia del Área del SES "no hace otra cosa, pues no tiene más remedio que hacerlo ante la falta de soluciones por parte de la Consejería, que comunicar vía carta a cada ayuntamiento cuál es el centro de salud o consultorio que cada día tiene médico disponible para que los vecinos se trasladen para ser atendidos".



Según ha incidido, ello significa que usuarios, en su mayoría de edad avanzada, tienen que hacer trayectos de más de 50 kilómetros para que les vea el médico o enfermero, "y eso si tienen disponibilidad de vehículo propio o algún familiar los puede llevar a la localidad de turno, donde el consultorio esté abierto y con médico disponible".



De este modo, ha detallado que se comunica a cada municipio a qué otra localidad tienen que desplazarse cuando en su consultorio local no hay médico por bajas no cubiertas, vacaciones o cualquier otra causa, ante lo que ha criticado que "esa es la única solución" de Vergeles, "parchear y turnar" centros de salud para cubrir la atención sanitaria en todos los pueblos de la comarca, "saturando centros sanitarios, aumentando listas de espera y sobrecargando la presión laboral que ya sufren los trabajadores sanitarios".



SIERRA SUROESTE



Respecto a la comarca Sierra Suroeste, ha expuesto que sucede "otro tanto" y que en Jerez de los Caballeros y sus pedanías junto a las localidades de Valle de Matamoros y Valle de Santa Ana "se ven obligados" a compartir los facultativos y servicios médicos del centro de salud de Jerez, "eso cuando están todos disponibles, pues tampoco hay forma de cubrir bajas o vacaciones".



"Una situación que el propio Vergeles reconoció, incluso diciendo que se podía agravar, cuando visitó Jerez", ha subrayado, al tiempo que ha destacado: "mucho reconocer y mucho decir que se entiende la situación del personal sanitario y quejas de usuarios, y muy poco hacer para tratar de solucionar un problema que ya es alarmante en el entorno rural de nuestra provincia, sin servicios médicos de calidad no hay futuro para nuestros pueblos", como también ha trasladado a Vara y Vergeles que "así no se lucha contra la despoblación".



En este punto, ha expuesto que lo que ocurre en estas dos comarcas "no es un caso aislado" y que la pasada semana la alcaldesa de Granja de Torrehermosa entregó en la Asamblea de Extremadura más de 700 firmas recogidas en la localidad para expresar su rechazo a la supresión del servicio de ambulancia, mientras que en La Codosera llevan desde julio sin servicio de ambulancia y, habitualmente, junto a los vecinos de Villar del Rey no tienen médicos locales en sus consultorios y, en caso de urgencia, deben desplazarse si tienen medios propios al centro de salud de Alburquerque.



Naharro se ha referido a casos como Castuera, donde de cuatro médicos asignados lo habitual es que cuenten con dos, y ha criticado que los hospitales "se caen a cachos", los centros de salud y los consultorios "otro tanto", que las bajas de médicos y enfermeras "no se cubren" o las ambulancias "desaparecen", por lo que ha reafirmado que "esta es la realidad de la sanidad en la provincia de Badajoz", y que no se van a cansar de defender los derechos de los vecinos y de "poner en alto la dignidad de unos trabajadores sanitarios que hacen lo que pueden, más allá de sus obligaciones".