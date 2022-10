Valentín García destaca que los PGE van dirigidos más a las personas que "al cemento"

Ep/Rd

El diputado en el Congreso y secretario de Política Municipal del PSOE de Extremadura, Valentín García, ha destacado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 van dirigidos a las personas y a conocimiento y no tanto "al cemento", además de considerar que las cuentas del próximo ejercicio "tratan bien" a la región.

Respecto a los detalles de las cuentas para 2023. sobre todo, en lo que atañe a la provincia de Badajoz ha explicado que "no estamos en un momento para que los presupuestos se evalúen con las partidas destinadas al cemento, estamos en un momento extraordinario en Europa, en España y en Extremadura en el que las personas están pasando una situación extraordinaria y complicada y son las personas y el conocimiento a lo que hay que dedicar la mayor parte de los presupuestos".

No obstante, se ha referido a la "partida importante" de inversiones en infraestructuras e inversiones reales contenida en los PGE, que asciende a 473,9 millones de euros y donde Extremadura aparece como una de las principales regiones en inversión per cápita, como suele pasar, ha dicho, "cuando gobierna el PSOE".

TRIPLE OBJETIVO DE LOS PGE

En su intervención, García ha recalcado que estos presupuestos tienen el triple objetivo de favorecer a la mayoría social de España ante una situación excepcional tras la pandemia y con una guerra a las puertas de Europa, dar respuesta a la transformación económica del país y proporcionar "equidad social y cohesión territorial".

También ha resaltado que sitúan a las personas en el "centro de la acción política", ya que seis de cada diez euros van destinados a gasto social y experimentan un fuerte incremento los fondos para dependencia, reiterando la apuesta por reforzar la Atención Primaria y el aumento en 400 millones de euros para las becas.

Asimismo, se ha detenido en el aumento en un 8,5 por ciento para los 252.000 pensionistas extremeños que perciben pensiones contributivas, una medida contra la que han votado el PP, Cs y VOX, ha recordado. Esta subida podría representar un aumento medio de unos 77 euros para la pensión media de Extremadura, que es de 910 euros, frente a la subida de 2,30 euros del PP.

Valentín García ha señalado que también se van a ver beneficiados de los presupuestos para 2023 los 12.000 pensionistas extremeños que perciben pensiones no contributivas, los 40.000 extremeños que cobran el Ingreso Mínimo Vital, los 2.000 jóvenes que recibirán el bono de alquiler y los 26.000 jóvenes de la región que van a ver aumentadas sus becas.

FINANCIACIÓN A LAS AUTONOMÍAS

El diputado en el Congreso por Badajoz se ha referido a que Extremadura va a poder reforzar "en robustez" al Estado de Bienestar porque este año sube hasta los 3.838 millones la financiación autonómica.

Sobre los impuestos, el socialista ha señalado que los PGE de 2023 contienen una política "muy ajustada" a las necesidades del país y sobre todo "muy progresiva" pues, suben los impuestos a aquellas personas que tienen mayores niveles de renta y a aquellas empresas más grandes y los rebaja a aquellas personas que ganan menos de 21.000 euros al año, ha dicho.

Para el diputado socialista, "no es importante subir o bajar impuestos. Lo más importante es que la gente no tenga ninguna necesidad que no pueda ser atendida por el Estado" y, la "mejor manera" de proteger a los españoles y a los extremeños es con un "sistema fiscal justo".

Así, ha afirmado que "estos presupuestos contienen un sistema fiscal justo, pagan más los que más tienen para recibir más los que más necesitan, que es una máxima que desconoce el Partido Popular, VOX y Ciudadanos".

También, ha detallado en cuanto a las inversiones en la provincia que las principales se dirigen a terminar el ferrocarril entre Madrid y Badajoz, a la electrificación entre Madrid y Puertollano, a la circunvalación de Zafra, al enlace sur de Almendralejo y a una parte importante del regadío en Vegas Altas.

Por ello, ha considerado que todas las inversiones que recogen estos presupuestos van dirigidas a los compromisos con la provincia, que se ven satisfechos tanto en infraestructuras como en cultura, ha apuntado, con la inversión destinada para el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida.

Y, en relación a las críticas hacia las inversiones en materia de carreteras, por considerarlas escasas, García ha indicado que le llama la atención que quienes dicen que son poco ambiciosas se hayan cambiado "las gafas de ver los presupuestos" pues, cuando no había "nada" en los PGE no criticaban dichas cuentas.