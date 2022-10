Gragera lamenta que Junta y Cáritas renuncien al centro acogida transeúntes en El Progreso

Ep.

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha lamentado que la Junta de Extremadura y Cáritas hayan renunciado a su intención de levantar un centro de acogida temporal para transeúntes en el edificio de contenido social proyectado por el ayuntamiento de la capital pacense en El Progreso, sobre el que se apena de que quien se vea perjudicado sean "los más necesitados".

Así se ha pronunciado a preguntas de los periodistas por que la Junta de Extremadura y Cáritas hayan dado "marcha atrás" en su intención de construir un centro para personas sin hogar en El Progreso y por su valoración por el comunicado emitido este miércoles por Cáritas a este respecto, sobre lo cual Gragera ha reafirmado que suscribe "al 100 por cien lo que dice Cáritas".

"Al 100 por cien, es decir, aquí creo que o bien no se ha explicado bien a los vecinos, o bien se ha utilizado una situación creo que de un recurso muy necesario para desinformar, y para utilizarlo como arma arrojadiza y al final quienes se ven perjudicado no dejan de ser los más necesitados", ha lamentado, junto con que, al leer el comunicado de Cáritas en la mañana de este miércoles, ni le pone ni le quita "una coma" dado que "expresa el sentir" del ayuntamiento y el suyo del alcalde.

En este sentido, ha considerado que es "una pena y una lástima que se haya utilizado este proyecto que es muy bonito" y que cree que generaba "un recurso y una esperanza en mucha gente" para "hacer política partidista, una pena, una más", mientras que interpelado por si cree que los vecinos han sido utilizados ha expuesto que cree que no se les ha dado la información "necesaria o suficiente", o que "se les ha desinformado".

Y es que, "tal y como dice Cáritas, tal y como hemos establecido en las reuniones que se han mantenido durante los últimos meses", ese recurso estaba dirigido a gente que estaba "en visos de poder salir de la situación de marginalidad y de absoluta desesperación que tienen muchos de ellos", de manera que es para personas que han estado durante un tiempo previo en los programas de Cáritas.

Ante ello, ha insistido en que le da "mucha pena" porque cree que "se ha desinformado mucho y se ha utilizado a la gente y al final la ciudad y sobre todo los más desfavorecidos pierden un recurso que era muy necesario", al tiempo que ha indicado, en relación a los encuentros mantenidos con los vecinos y si se les trasladó información en los mismos, que en el "principal", cuando se les explica en qué consiste el centro "ellos están de acuerdo".

Además ha continuado, la configuración del centro no la hace el ayuntamiento, sino la Junta de Extremadura y Cáritas, ante lo que los vecinos "están absolutamente de acuerdo y de hecho se sigue adelante porque ellos están completamente de acuerdo"; mientras que sobre el centro en sí ha dicho que "no ha sufrido modificaciones" y que "quienes han cambiado de opinión han sido otros", algo que es "muy respetable" aunque cree que quien sufre "es el más desfavorecido, es el que más lo necesita, y eso es una profunda injusticia".

ABIERTOS A ALTERNATIVAS

En relación a posibles alternativas del ayuntamiento, Ignacio Gragera ha dicho que están "abiertos" y ha reiterado que el recurso es "absolutamente necesario", como también se ha referido a las críticas de que se centralizan servicios en las mismas zonas al defender que "no es cierto", y precisar que el Centro Hermano está en Huerta Rosales y "no ha habido nunca ningún problema en Huerta Rosales" o que hay un albergue en Bravo Murillo que tampoco ocasiona problemas, dado que "son recursos que no provocan problemas".

En este sentido y sobre la culpa de la referida falta de información, Gragera ha hecho hincapié en que "no es una cuestión de mentiras" sino "de falta de información", como también ha agregado que "es un miedo subjetivo, que es un miedo infundado", cuando Cáritas "establece de manera objetiva que no existe ningún tipo no solo de perjuicio, sino de problemas, ni se les ha trasladado nunca ningún tipo de problema en aquellos centros sobre los que han actuado en las mismas condiciones con las que se iba a hacer en el centro de El Progreso".

En relación a la postura del portavoz socialista sobre este asunto y si ha utilizado este tema de manera partidista, ha replicado que Cabezas hizo en verano una comparecencia en El Progreso "que no tenía ni pies ni cabeza" y que "decía que era absolutamente necesario un recurso pero que él no ofrecía ningún tipo de ubicación", junto con que, "si el ayuntamiento dice 'A' Ricardo Cabezas va a decir 'B', y si nosotros decimos 'B' él va a decir 'C'".

"Y es el bucle de siempre ¿no? es decir, es intentar destruir continuamente desde una posición partidista y triste para lo que debe ser, sobre todo teniendo en cuenta que se toma como rehén a aquellos que más lo necesitan", ha apuntillado, para apuntar sobre qué se hará en dicho edificio que habrá que hablar con la Junta y con las entidades que quieran gestionarlo, dado que el Ejecutivo autonómico "solo no lo va a hacer" y "siempre lo hace en colaboración con algunas entidades".

De este modo, "ya veremos a ver qué nos proponen", mientras que el edificio de contenido social "sigue adelante", y en concreto, la planta de abajo la va a gestionar el Instituto Municipal de Servicios sociales, que es "absolutamente necesario también para descentralizar servicios" y poner a disposición zonas y espacios multifuncionales para que la gente pueda desarrollar allí su labor, ya sea de tipo asociativo o de cualquier otro, además de que el IMSS pueda prestar servicios directamente desde allí.

Por tanto, están "a la espera de las propuestas que nos haga la Junta o en este caso alguna otra entidad a ver si en esta ocasión al señor Ricardo Cabezas le parece bien", ha incidido Gragera que ha hecho estas declaraciones a los medios, a preguntas de los periodistas, en una comparecencia en la que ha informado sobre nuevas obras de plataforma única en el Casco Antiguo.