PSOE-Badajoz cree que Ifeba deberá devolver todo lo cobrado desde hace cuatro años

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha considerado que la Institución Ferial de la ciudad (Ifeba) deberá devolver todo lo cobrado desde hace cuatro años, y que sería a razón de unos 600.000 euros al año.

Así lo ha señalado el edil del PSOE Martín Serván, en una rueda de prensa en la que ha expuesto que los socialistas llevan tres meses esperando un posicionamiento municipal sobre la inexistencia de ordenanzas fiscales en diferentes ámbitos de gestión.

Dada la "gravedad" y falta de información transcurridos tres meses, ha avanzado que van a pedir una reunión urgente de la Junta de Ifeba, así como que "se la han vuelto a requerir esta misma semana, aunque proceda plantear ya un recurso administrativo, sin renunciar a la vía judicial, de seguir la negativa a facilitar información".

Para Serván, si los informes requeridos confirman la necesidad de aprobación de una ordenanza para poder cobrar, entienden "que serían nulos de pleno derecho y procede restituir a la situación anterior a la vulneración".

"Para ello se hace imprescindible, y así lo exigiremos, la devolución de oficio por parte del ayuntamiento a los contribuyentes a los que se les ha detraído de manera ilegal su dinero y exigir la responsabilidad que proceda a los políticos que han mantenido en el tiempo esta situación por el daño producido a las arcas públicas, que vendría a ser una prevaricación en el tiempo", ha advertido.

En este sentido, el concejal socialista se ha referido a los reparos de intervención en el informe denominado 'Anomalías en materias de ingreso', que ha debido ser "ya" remitido junto a la Cuenta General 2021 al Tribunal de Cuentas, y ha indicado que en el mismo se instaba a la aprobación de ordenanzas referidas al cobro de las tarifas de Tubasa, de Aqualia, el aparcamiento en Santa María y todas aquellas prestaciones públicas de carácter no tributario.

GRAVE ANOMALÍA

"Nada se ha hecho al respecto, pero no por ello los problemas que pueden derivarse están resueltos", ha valorado, para remarcar que "serían muy graves" y que, para el PSOE, es una "grave anomalía y irregularidad" que Ifeba, organismo autónomo del ayuntamiento, no tenga una ordenanza fiscal reguladora de la ordenación de sus ingresos y los derechos que ahí se recaudan.

Así, ha expuesto que el estatuto de Ifeba y su Reglamento de Participación exigen la aprobación de una ordenanza fiscal, tal como la propia Ley de Haciendas Locales obliga a la administración y a los organismos autónomos, junto con que el PSOE no ha recibido, desde junio cuando se solicitó, la información referida sobre Ifeba y que con motivo de la Feria Ecuextre 2022 anunciaron que, al no existir esta ordenanza, no debería recaudar ingreso alguno "pues sería ilegal".

Si hubiera informes, el Grupo Socialista cree que serían "en su línea de denuncia", según Martín Serván, que ha apuntillado que sí que se publica una Tabla de servicios de Ifeba con distintas prestaciones y ocupación de espacios públicos que deberían estar regulados por una Ordenanza de Tasas y Precios Públicos, cuya aprobación no estará antes de final de año.

Se trata, además, de una tabla de servicios actual que "incumple todas las exigencias legales" y que "no habilita ni posibilita, como se viene haciendo, que se recaude y se cobre en base a ella".

Y es que, en su opinión, la decisión de no cobrar las entradas como se ha hecho en Feciex "es una huida hacia delante para maquilla la situación", y el problema no sería que no se hayan cobrado los tres euros que supone la entrada individual sino que "es mucho más grave".

"Para hacernos una idea, en el año 2022 el presupuesto de Ifeba contempla ingresos por este concepto de 600.000 euros año", ha destacado, a la vez que ha indicado que dada esas "supuestas irregularidades de cobro" la devolución afectaría a cuatro años atrás y se trataría de cantidades "millonarias" y de "un daño millonario a la hacienda local".

Por último, el concejal socialista ha recordado que, en marzo, al analizar el presupuesto para este año en una rueda de prensa, ya adelantó que había ingresos previstos sin las correspondientes ordenanzas, un instrumento "ineludible" para poder recaudar y sin cuya existencia esos ingresos eran "ilegales", cuando unos ingresos recaudados de manera ilegal son "nulos de pleno derecho", como también advirtió que "la subsanación de ese atropello exigiría la devolución de los mismos a los contribuyentes, a los que se ha detraído irregularmente".