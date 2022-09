Aparece muerto en su celda un preso de la cárcel de Badajoz

Ep.

Un interno de la cárcel de Badajoz ha aparecido muerto en su celda el pasado viernes, "en principio" sin indicios de violencia, un caso al que se une el fallecimiento de otro recluso, en este caso fuera del centro penitenciario.

Así lo ha señalado el jefe del Gabinete de prensa de la Jefatura Superior de Policía de Extremadura, Francisco Mendiola, a preguntas de los periodistas por la investigación que se ha abierto por la muerte de dos reclusos del centro penitenciario pacense.

Mendiola ha detallado que la Policía sí que ha participado en uno de los casos, cuando a las 9,00 horas del pasado viernes les avisaron desde el centro penitenciario, en concreto el subdirector de Régimen, "que había aparecido un interno parece ser cadáver en la celda".

Los agentes se presentaron en la cárcel y "como quiera que el médico de la prisión no certifica la muerte natural" activaron el protocolo, policía científica y comisión judicial, ha apuntillado, junto con que "en principio no hay indicios de violencia" y que no podrán saber la causa de la muerte hasta el resultado de la autopsia.

En cuanto al otro caso, Mendiola ha puntualizado que "ese señor parece ser que ha fallecido en su domicilio o fuera del centro penitenciario" y que la policía no ha intervenido dado que no les han avisado y "alguien ha certificado la muerte", que podría ser por causas naturales.

Finalmente y sobre una posible relación entre ambos casos, ha expuesto que "en principio no tienen ninguna unión".

El jefe del Gabinete de prensa de la Jefatura Superior de Policía de Extremadura ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los medios, durante la rueda de prensa de presentación de la V Carrera Solidaria 'Ruta 091 Badajoz'.