Ayuntamiento Badajoz amortiza por anticipado un préstamo a largo plazo por 12,4 millones

El pleno del Ayuntamiento de Badajoz ha dado luz verde a un expediente de modificación presupuestaria de créditos extraordinarios dentro del Presupuesto General del Ayuntamiento 2022, para la amortización anticipada de un préstamo a largo plazo, por importe de 12.467.952,27 euros.

Otro expediente de modificación presupuestaria que ha salido adelante, en este caso por unanimidad y también dentro de la Comisión de Economía, es el de créditos extraordinarios dentro del Presupuesto General del Ayuntamiento 2022, para la cofinanciación del proyecto de recuperación de la Torre de la Catedral de Badajoz, por importe de 34.837,79 euros.

Con el mismo sentido de votos, se ha dado luz verde al expediente de cambio de finalidad de la obra de emergencia del socavón en la avenida Ramón y Cajal.

La sesión plenaria celebrada este lunes, día 26, en el ayuntamiento de la capital pacense ha aprobado de forma definitiva, con los votos en contra de PSOE y Unidas Podemos, el gasto de la prórroga anticipada del contrato de gestión indirecta por concesión administrativa del Servicio de Limpieza Urbana y Recogida y Transporte de Residuos en el término municipal de Badajoz. Con el voto en contra de Unidas Podemos, ha salido adelante además la revisión de precios del contrato de gestión indirecta por concesión administrativa del citado Servicio de Limpieza.

MOCIONES

En el apartado de la Comisión informativa de asuntos generales, se ha aprobado con la abstención del PSOE una moción del Grupo Municipal Popular para rechazar la pretensión de la Junta de Extremadura de modificar la Ley de Patrimonio para la exención del pago del IBI de los centros sanitarios.

El 'popular' Antonio Cavacasillas ha defendido esta moción, un tema que "no es nuevo" y que "siempre se ha visto envuelto en la polémica", al tiempo que ha pedido que se elimine esta medida de la Ley de medidas de mejora de los procesos de respuesta administrativa a la ciudadanía y para la prestación útil de los servicios públicos, que se está tramitando en estos momentos en la Asamblea de Extremadura, y ha reafirmado que el de Badajoz sería el ayuntamiento más perjudicado de la región, con una merma del entorno de 1,2 millones de euros al año.

"Una vez más, Badajoz en el punto de vista de Vara y del PSOE extremeño. Un hachazo a nuestras arcas municipales que supone una merma a nuestros recursos", ha sostenido, junto con que "viola" la autonomía y financiación municipal dado que la Ley de Haciendas Locales prevé que, cuando se establezcan medidas como esta de beneficios fiscales, se tiene que determinar de qué forma se va a compensar.

La postura del PSOE la ha defendido Rita Ortega, que ha considerado que la sanidad pública es un servicio que se ha visto "muy dañado" por la pandemia de la Covid-19, al tiempo que ha sostenido que todos están obligados a mantenerla y que el Grupo Socialista está de acuerdo en que habrá que modificar la Ley de Hacienda Pública y ver cómo se sostiene la sanidad y de dónde se sacan recursos, "teniendo en cuenta la multitud" de edificios públicos y privados que no pagan el IBI al estar exentos, o que el Ayuntamiento de Badajoz tiene superávit.

Por unanimidad, ha salido adelante una moción del PSOE para la bonificación por instalación de placas solares en viviendas, y otra también del Grupo Socialista, transaccionada por Unidas Podemos, para solventar los problemas de la Banda Municipal de Música de la ciudad; como también se ha aprobado, con los votos del PSOE y Unidas Podemos y debido a la ausencia en el momento de la votación de dos concejales, una moción socialista para la exención de la tasa de mercadillo de venta ambulante en 2023.

MOCIÓN SOBRE 'OKUPACIÓN'

Por otro lado, el pleno ha rechazado, con el voto en contra de PSOE y Unidas Podemos, una moción presentada por urgencia por el Grupo Popular, al hilo del caso de 'okupación' registrado en un piso de estudiantes en el Altozano en la ciudad, para luchar contra la ocupación ilegal y mejorar la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios, en la que insta al Gobierno, entre otros puntos, a modificar artículos para endurecer las penas en caso de ocupación de la vivienda o inmueble.

En el debate de este tema, el edil del PP, Jaime Mejías, ha recordado que estuvo presente en la protesta vecinal por el caso de 'okupación' en el Altozano, en la que pudo hablar tanto con el dueño del piso, como con los estudiantes que residían de alquiler en el mismo, y con los agentes de la Policía Nacional que le decían que habían llegado a petición de los 'okupas' que les habían llamado para "protegerles" porque tenían "miedo" de los vecinos que se estaban manifestando, "el mundo al revés, la policía protegiendo a unos delincuentes".

Ha expuesto que los agentes le trasladaron también que "con la ley actual no podían hacer nada", tras lo que ha preguntado a los compañeros de corporación cómo se ha llegado a esta situación y "por qué en el resto de la Unión Europea se puede desalojar en menos de 24 horas a personas que allanan una propiedad privada y en España no". Así, ha defendido que es "necesario" que el Gobierno "ponga coto a esa lacra" y ha agregado que, tras su presencia en dicha concentración, le han llamado para contarle otros casos en San Roque o Suerte de Saavedra.

El concejal del PSOE, Luis Tirado, ha criticado que Mejías llame "delincuentes" a estas personas y ha ahondado en que se desconoce si el propietario ha presentado denuncia y que, en todo caso, no iba a defender "a esos moradores de casa ajena", tras lo que ha expuesto que esta moción no debería ser considerada de urgencia porque el Ayuntamiento de Badajoz no tiene competencias en modificaciones de ley; y ha destacado que, actualmente, en el Congreso hay propuestas para una modificación legislativa "precisamente de este tema" presentada por los socialistas.

"Con la 'okupación' no nos engañan, no hay ninguna alarma", ha dicho Tirado, que ha aportado datos como que hay 3 millones de viviendas vacías en España, de las que "solo" 4.000 están 'okupadas', de las que a su vez la mayoría son propiedad de bancos y de fondos buitre y "solo" 600 de particulares.

Por su parte, la portavoz de Unidas Podemos, Erika Cadenas, ha trasladado a Mejías que es "evidente" que están "falseando la realidad para obtener un beneficio, un rédito político electoralista", y ha señalado que "no es una cuestión de urgencia" traerlo al pleno porque la tasa de "okupación ilegal como usted dice" de vivienda Extremadura se sitúa en el 0,007 por ciento y que el "verdadero problema" que se está "tapando" es la dificultad en el acceso a viviendas sociales.

Cadenas ha preguntado a Mejías si el propietario le contó por qué no ha puesto una denuncia y ha planteado que lo que ha sucedido en la calle Altozano es un allanamiento de morada porque es una vivienda habitual y una primera vivienda donde hay gente con sus enseres, algo que "la ley ampara perfectamente" y si ese propietario hubiese denunciado no hubiesen tenido que pasar 48 horas e "inmediatamente actúa la policía".

Por parte de Ciudadanos, Lara Montero de Espinosa ha tildado de "perfecto" que se lleve a pleno mociones para defender a la gente que necesita una vivienda y que no tiene acceso a ella, pero que "otra cosa es cómo determinadas personas, que seguramente sean bastante más de 600, acceden a esas viviendas", al tiempo que ha criticado el término "moradores de casa ajena" y ha sostenido que son "sinvergüenzas": "si tú te metes en una casa que no es tuya eres un sinvergüenza, no hay más".