El PSOE-Badajoz critica que el Gobierno local "olvida" la Semana Europea de la Movilidad

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha criticado que el gobierno local "olvida" por cuarto año la Semana Europea de la Movilidad, en la que la capital pacense no ha estado entre las 500 ciudades españolas que han organizado algunas de las 1.880 medidas realizadas entre el 16 de septiembre y este pasado jueves, 'Día sin coches'.

A través de una nota de prensa, el PSOE ha lamentado la "desgana" con la que tratan Partido Popular y Ciudadanos la movilidad urbana, "una apatía e indiferencia que no les ha preocupado en toda la legislatura, no atendiendo ninguna de las propuestas socialistas".

En concreto, la Semana Europea de la Movilidad se tenía que haber celebrado del 16 al 22 de septiembre de 2022 y, según ha expuesto, "como en 2019, 2020 y 2021 el Ayuntamiento de Badajoz le ha dado la espalda".

Para el portavoz socialista y candidato a la Alcaldía de Badajoz por el PSOE, Ricardo Cabezas, "en movilidad en este ayuntamiento vamos para atrás como el cangrejo" y "no es en lo único", al tiempo que ha sostenido que el que no se haga ninguna actividad en Badajoz en la Semana Europea de la Movilidad "es para hacérnoslo mirar, con lo importante que es sensibilizar a la ciudadanía".

"Me gustaría que me justificaran PP y Cs esta omisión, que sí realizan medio millar de ciudades en toda España y que por cuarto año consecutivo no ha querido organizar", ha remarcado, para recordarles que "Badajoz necesita recuperar muchos espacios para peatones y ciclistas y hacerlos seguros pues, por ejemplo, desde hace 16 años tenemos una de las peores redes carriles bici".

Esta Semana está coordinada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y busca sensibilizar, tanto a los responsables políticos - "aquí, en Badajoz, dan en hueso" según Cabezas -, como a los ciudadanos, sobre las consecuencias negativas que tiene el uso irracional del coche en la ciudad y los beneficios del uso de modos de transporte más sostenibles, como el bus, bici o a pie. "España lidera curiosamente la participación en esta semana", señala el PSOE.

Los socialistas han recordado que el año pasado arrojó unos "malos" datos en movilidad sostenible para la ciudad, según el último índice de Movilidad Sostenible (IMSCE), y han apostillado que el ayuntamiento solo se acuerda de la movilidad para pedir subvenciones, ya que "no hay una preocupación real por transformar el entorno urbano con procesos innovadores, creativos y participativos".

Así, para Ricardo Cabezas "es necesario revalorizar la movilidad y su influencia en la economía local".

PROPUESTAS SOCIALISTAS

Sobre las propuestas socialistas para la Semana Europea de la Movilidad, el Grupo Socialista ha apuntado que ya el año pasado reclamó con un mes de antelación que se celebrara dicha Semana "sin éxito" y que, entre las propuestas que trasladaron los socialistas, estaba una ruta de senderismo urbano (inclusiva para personas con discapacidad motora); actividades en los paseos de la margen derecha e izquierda del río a los que se invita a ir en bici y allí disfrutar de música con pequeños conciertos a la puesta de sol o de actividades para los más pequeños.

En los colegios, para alumnos de sexto de Primaria, las propuestas pasaban por unos talleres para trasladarles las ventajas del transporte público, planteándoles actividades para aprender a tomar decisiones de una manera responsable, además de celebrar el 'Día sin coches' o una jornada con autobuses gratuitos.

Por otra parte, los socialistas siguen esperando el II Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público, adjudicado provisionalmente a la empresa Think & Move, S.L., por 38.425,88 euros y cuyos objetivos iniciales eran diseñar un sistema de apoyo peatonal y para bicicletas, lograr que el transporte público sea más competitivo y que el transporte privado esté más ordenado.