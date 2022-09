Quintana: El convenio de fusión Don Benito-Villanueva podría firmarse a principios de 2023

Ep.

El alcalde de Don Benito, José Luis Quintana, ha avanzado que la "intención" que tienen es que el convenio para la fusión de este municipio con el de Villanueva de la Serena se firme a principios de 2023 entre ambas localidades pero "hay determinados trámites jurídicos" que deben "cumplir".

Así, el alcalde de esta localidad pacense ha afirmado que "todo va según lo previsto" en el proceso de fusión ya que "las comisiones están haciendo su trabajo", por lo que ha opinado que "pronto" habrá "una nueva reunión de la comisión de coordinación" para, "si todo va bien, tener los estudios de las tres comisiones de trabajo antes de diciembre".

"Inmediatamente después poder iniciar el convenio de fusión que sería el que da verdaderamente el pistoletazo de salida hacia la fusión", ha explicado Quintana toda vez que ha añadido que luego hay "otro trámite de aprobación" ya que se trata de un procedimiento "complejo".

A este respecto, ha reclamado que "para el futuro, para otras fusiones" haya "un medio más sencillo, más simplificado" para la unión de municipios.

Preguntado por si quieren tener ese convenio de fusión antes de las elecciones municipales de 2023, Quintana ha asegurado que "esto es un proceso que no tiene nada que ver con las elecciones" ya que es algo que "han decidido con su mayoría" los ciudadanos de Don Benito y de Villanueva, "que quieren fusionarse por encima de las elecciones".

En ese sentido, ha confiado en que "ojalá" pudieran hacerlo "cuanto antes" pero "hay trámites jurídicos complejos que hay que cumplir en dos poblaciones que tienen nueve entidades locales menores, hay una serie de inconvenientes, es complicado".

"Es una situación compleja pero que estamos dispuestos a recorrer este camino, este camino es de ilusión, es de ganar el futuro, es de modificar el futuro de la gente no solo de Don Benito y de Villanueva sino de todos los alrededores, poder tener acceso a determinados servicios que nosotros ahora no tenemos, tener unas posibilidades que ahora mismo no tenemos", ha manifestado.

MODIFICAR LA PLANTA MUNICIPAL DE ESPAÑA

Asimismo, el primer edil de Don Benito ha opinado que este modelo de fusión "se ha adelantado a su tiempo" ya que ha considerado que "España tiene que abordar una modificación de la planta municipal de manera rápida". "No creo que sea posible mantener 8.131 municipios", ha espetado.

En este sentido, ha valorado que el modelo de unión de Don Benito y Villanueva "probablemente debería ser pensado en otros lugares porque en una economía de escala está claro que la fusión de municipios vendrá aparejada con un bienestar y una mejora de los servicios hacia los ciudadanos".

Además, ha incidido en que "la Unión Europea así lo determina" así como que en poblaciones "por encima de 50.000 personas se pueden tener una serie de servicios que no solo crece ese núcleo sino que crecen todos los núcleos que están alrededor que tienen un fácil acceso" al mismo.

"Hay que modificar la planta municipal de este país, Burgos tiene más municipios que Dinamarca, 8.131 municipios no es el modelo de gestión municipal local que debe tener este país", ha remarcado al tiempo que ha apuntado que "nosotros hemos iniciado el camino y si sirve para que otros lo continúen, estupendo, nosotros estamos convencidos de que iniciando este camino vamos a mejorar la vida de la gente".

Finalmente, ha recordado que "en su momento" anunció que optaría a la reelección como alcalde de Don Benito en los próximos comicios pero ha indicado que no va "a ser el alcalde de la fusión en ningún caso" sino que serán "nuevas personas" quienes opten a este cargo cuando haya "elecciones conjuntas de ambos municipios".

"Pero lo que sí quiero colaborar es en poner el camino necesario para mejorar la vida del futuro de la gente de Don Benito y de Villanueva", ha concluido. José Luis Quintana ha hecho estas declaraciones, este jueves en Mérida, en un encuentro con los medios durante el Congreso 'Avance del Municipalismo en Extremadura'.