Más de 2 millones de litros de residuos se extraen de imbornales y saneamiento de Badajoz

Más de 2 millones de litros de residuos han sido extraídos de imbornales y redes de saneamiento de Badajoz en lo que va de año, unos trabajos de limpieza que se intensifican de cara a las lluvias para evitar encharcamientos e inundaciones y en los que se prevé llegar a 3'5 millones de litros de residuos extraídos a final de año.

El Ayuntamiento de Badajoz, a través de Aqualia, empresa concesionaria de la gestión integral del agua en el término municipal, lleva limpiados en lo que va de año 12.200 imbornales de los 15.000 existentes en la ciudad, además de colectores de saneamiento y pozos de bombeo, tarea que se intensifica en esta época con la llegada de las primeras lluvias.

En concreto, estos trabajos tienen como fin desatascar estas rejillas y conducciones de agua sucia para que, cuando llueva, cumplan adecuadamente su función de evacuar el agua de la calle y evitar inundaciones, transportando esta agua pluvial a las depuradoras.

En este sentido, el Consistorio y Aqualia han detallado en una nota de prensa que, desde enero hasta la fecha, la empresa ha extraído más de 2,4 millones de litros de residuos de las alcantarillas y otras instalaciones de saneamiento de la ciudad, como bombeos, y se prevé que esta cifra aumente hasta los 3,5 millones de litros de aquí a final de año.

De ahí la importancia, según han hecho hincapié, de que no se tiren en el interior de las rejillas de las alcantarillas ningún tipo de desecho, como papeles, chicles o restos de obra y de que en casa no se arroje ningún elemento que no sea el papel higiénico al inodoro, pues éstos acaban en las tuberías de saneamiento taponándolas.

LAS TOALLITAS HÚMEDAS

"Los residuos que con más frecuencia nos encontramos en las tuberías de saneamiento cuando vamos a desatascarlas son las toallitas húmedas", tras lo que ha apuntado de que "al contrario de lo que algunos envases señalan, estas no se descomponen en el agua y no deben tirarse al retrete porque acaban formando verdaderas marañas de fibras que, junto a los restos de jabón, se compactan formando unos enormes tapones dentro de las tuberías", ha indicado el responsable de redes de Aqualia.

A este respecto, desde enero hasta la fecha, la empresa ha extraído más de 2,4 millones de litros de residuos de las alcantarillas y otras instalaciones de saneamiento de la ciudad, como bombeos, y prevé que esta cifra aumente hasta los 3,5 millones de litros de aquí a final de año.

Unos residuos que se sacan de las tuberías gracias a los camiones de saneamiento mediante succión, ayudado en el arrastre hacia el punto adecuado con una tobera que impulsa agua a gran presión.

En el caso de las rejillas de los imbornales la limpieza se completa de manera manual, ya que los trabajadores acuden con un vehículo en el que van depositando todos los residuos extraídos de los imbornales, que después irán a parar a un vertedero, y finalmente insertan agua dentro del imbornal para comprobar su funcionamiento.

De esta manera, rejillas, tuberías y bombeos recuperan su capacidad hidráulica de transporte para desaguar el agua de lluvia.

No obstante, el Ayuntamiento de Badajoz y Aqualia advierten que, si las lluvias son excesivamente torrenciales, con descargas de mucha agua en muy poco tiempo, es imposible que las tuberías de ninguna ciudad tengan capacidad suficiente para desaguar inmediatamente el agua, sino que esta desaparecería poco a poco tras el paso de la tormenta.

Todas las actuaciones de limpieza son registradas internamente para que quede constancia de las zonas sobre las que se ha actuado. Del análisis de estos datos se concluye cuáles son las zonas más afectadas y que, por tanto, hay que limpiar con más frecuencia.

Así, en la ciudad se inspeccionan a final de verano las zonas "más conflictivas", previendo el comienzo de las primeras lluvias de otoño, y también cada vez que se prevén precipitaciones de importancia.

Ayuntamiento y Aqualia han reiterado igualmente la necesidad de hacer un uso responsable del sistema de saneamiento de la ciudad, "con simples gestos como poner una papelera en el baño para evitar tirar nada al retrete ya estamos contribuyendo a mantener las instalaciones hidráulicas de nuestra ciudad y a cuidar el medioambiente".

Al mismo tiempo, "por el bien común", se solicita la colaboración ciudadana para evitar arrojar cualquier residuo a las rejillas de las alcantarillas, de manera que estas no queden taponadas y puedan cumplir su función los días de lluvia.

Finalmente, Aqualia ha recordado por último que tiene un teléfono gratuito de averías al que se puede llamar las 24 horas los 365 días para notificar cualquier incidencia que se detecte, 900 822 086. También a través de la app aqualia contact, que cuenta con geolocalización y la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda enviar fotos de la avería detectada.