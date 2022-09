Doscientos civiles podrán participar en jura de bandera en Badajoz por Día Fiesta Nacional

Ep.



La Plaza Alta de Badajoz será sede el próximo 8 de octubre a las 11,30 horas de una jura de bandera para personal civil, con motivo del Día de la Fiesta Nacional y en el que podrán participar 200 jurandos.



El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera; el general jefe de la Brigada Extremadura XI, Antonio Matas; y el delegado de Defensa en Extremadura, el coronel Jesús Caballero, han presentado en las Casas Consistoriales esta jura de bandera de personal civil, en la que los requisitos para poder participar son tener la nacionalidad española, haber transcurrido 25 años entre la anterior vez que se juró bandera y esta nueva ocasión, haber cumplido 18 años, y entregar la correspondiente instancia junto con una fotocopia del DNI.



En su intervención, Antonio Matas ha señalado que desde el Ejército de Tierra y la Brigada Extremadura XI y con motivo del Día de la Fiesta Nacional el próximo 12 de octubre se han programado una serie de actividades que pretenden realzar la importancia de dicha jornada en fechas anteriores o posteriores, en este caso con esta jura de bandera para personal civil.



En este sentido, ha explicado que, después de las últimas que se han realizado, que fueron en 2013 con ocasión del Día de las Fuerzas Armadas y en 2017 cuya organización corrió a cargo del Ala 23 de la Base Aérea de Talavera, se había programado para el año 2020 una jura de bandera que no se pudo llevar a cabo por las restricciones como consecuencia del estado de alarma, como tampoco fue posible retomarla en 2021.



Así, ha valorado que ahora se les plantea una "excelente" ocasión, una vez pasadas las restricciones de la pandemia, para poderla retomar con motivo del Día de la Fiesta Nacional, al tiempo que ha detallado que la jura de bandera es un acto que está regulado y se hace conforme al ceremonial militar, pero que tiene en este caso la característica específica de que participa personal civil.



Para la Brigada Extremadura XI, "es una oportunidad para honrar a la sociedad de la que formamos parte, como organización no siempre somos visibles, como ciudadanos vivimos en esta sociedad, pero institucionalmente esta es la mejor ocasión que encontramos para relacionarnos y para ofrecer nuestra institución, abrirla, a todos los ciudadanos que deseen sumarse a este compromiso, igual que lo hacemos nosotros", ha incidido.



El general jefe de la Brigada Extremadura XI ha detallado igualmente que, en este caso, es una unidad de honores la que se constituye, de entidad compañía y que en total serán unos 150 militares los que participen, también la Banda de música, junto con que "lo más importante" será la bandera, que es la que pertenece al Regimiento de Infantería Saboya número 6, que el pasado año conmemoró el 25º aniversario de su llegada desde Leganés a Badajoz.



A su vez, Jesús Caballero ha expuesto que, desde la Delegación de Defensa en Extremadura, esta actividad se encuadra en una de sus misiones "fundamentales", como la difusión de la cultura de defensa, y que se trata de un acto "muy importante", así como que estaba previsto que ocasión del 25º aniversario de la creación de la Delegación de Defensa en la región en 2020 se organizara la jura de bandera, aunque no se pudo hacer por la pandemia.



Finalmente, ha puesto en valor, es posible celebrarlo en estas fechas, al tiempo que ha puntualizado que la parte en la que intervienen las delegaciones de Defensa está regulada en las órdenes ministeriales que regulan el proceso, que ha tildado de "muy sentimental" y "muy importante, dado que de esta manera se facilita que cualquier ciudadano pueda manifestar su vinculación con la defensa nacional".



BADAJOZ, UNA PLAZA MILITAR EN LA FRONTERA



Por su parte, Gragera ha dado las gracias por promover esta jura de bandera, una actividad "importante" para la ciudad y que enraíza con el espíritu de Badajoz, que "es, fue y será" una plaza militar enclavada en la frontera y que ha sido sede y hogar de los ejércitos de España durante muchos siglos, y "lo sigue siendo".



Del mismo modo, ha resaltado la importancia de que el Ejército, como ha venido haciendo hasta ahora y seguirá haciendo en el futuro, organice actividades que permitan al personal civil poder participar de actos de esta naturaleza como una jura de bandera, en una jornada en la que los 200 jurandos que tendrán la oportunidad de participar en la misma puedan renovar o iniciar por primera vez "ese compromiso oficial con España, con nuestra bandera y con lo que representa la democracia española".



Ha destacado asimismo que se retoma esta tradición y que es la tercera vez que se va a desarrollar en los últimos años en la ciudad, en esta ocasión organizado por el Ejército con la colaboración del Ayuntamiento de Badajoz, que ha cedido espacios y ha puesto a disposición los servicios municipales que se han requerido "para que sea un éxito".



Organizado por la Delegación de Defensa en Extremadura, la Brigada 'Extremadura' XI y el Ayuntamiento de Badajoz, la recogida y entrega de instancias para poder participar en la jura de bandera se podrá realizar a través de la web del consistorio, la Delegación de Defensa en la avenida Fernando Calzadilla, las oficinas de la 9º Sección de Estado Mayor de la Brigada Extremadura XI y en la web del Ejército de Tierra. La fecha límite de recogida de instancias es el 23 de septiembre.