Gragera valora "en principio positivamente" licitación obras primer tramo de autovía CC-BA

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha valorado "en principio positivamente" que el Ministerio de Transporte haya licitado las obras del tramo de la autovía Cáceres-Badajoz entre la A-66 y el río Ayuela, sobre lo cual ha remarcado que "es el inicio de una obra enorme" y ha reivindicado que, una vez que salga el primer tramo, empiece a trabajar también en la licitación y el proyecto de los restantes.

A preguntas de los periodistas por su valoración ante el hecho de que el Ministerio de Transportes haya sacado licitación el contrato de obras para la construcción del primer tramo de la autovía Cáceres-Badajoz, Gragera lo ha valorado "bien" y "en principio positivamente" al ser el inicio, a tenor de lo cual ha remarcado que es el inicio de una obra "enorme" y que va a tardar "muchos años en ser realidad".

Del mismo modo, ha expuesto que esta obra, una vez que se adjudique, no se iniciará hasta febrero de 2023 y que tiene un periodo de ejecución de 40 meses, por lo que sería en 2026 cuando se podría ver el primer tramo, que es de 13,5 kilómetros de una autovía que medirá más de 90.

"Una vez que se ha iniciado esto es una buena noticia, hay que ser realista, no hay que engañar a nadie, la autovía no va a estar en dos y en tres años, es imposible", ha destacado, al tiempo que ha pedido, ha reivindicado y ha exigido al Ministerio que, una vez que salga el primer tramo, empiece a trabajar también en la licitación y en el proyecto de los restantes tramos, así como que se saquen las obras "cuanto antes".

Ha ahondado igualmente en que haya una planificación "real plurianual" con consignación presupuestaria "de la que podamos fiarnos".

"Y sobre todo que no engañen con los plazos y que no trasladen a la ciudadanía que en el 26 estará terminada la autovía porque no es verdad, entonces es un inicio, pero a partir de ahora estaremos vigilantes y estaremos pendientes de que se aceleren lo máximo posible el resto de los tramos y de los plazos de obra", ha concluido.

El alcalde de Badajoz ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, en la presentación del programa de actividades del proyecto 'Hazte una PCR (Promoción del Cerro de Reyes)', en el marco del 25º aniversario de la riada.