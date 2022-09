Un grafiti de gran tamaño recordará la riada de Badajoz por su 25º aniversario

Ep

La acción incluye un grafiti de gran tamaño que recuerda a las víctimas, así como talleres de grafitis para los más pequeños, un mercado artesanal o la celebración de una eucaristía.



Alejandro Pajuelo 'Chino' elaborará este grafiti sobre cuyo boceto Miguel Luna, de El Corte Inglés de Badajoz, que colabora en la iniciativa junto al Club Rotary, ha avanzado que se realizará en una de las fachadas de la plaza de la barriada.



Un grafiti que simboliza un ángel que sale del agua con una mano en el pecho, además de contar con estrellas que simbolizan a los fallecidos, una de ellas fugaz por la víctima que no apareció, en una noche de noviembre con luna creciente.



Otras actividades puestas en marcha por el movimiento ciudadano 'Hazte una PCR' con motivo del aniversario de la riada sucedida en 1997 tendrán lugar este fin de semana coincidiendo con la Semana Cultural Jesús Obrero, además de un concurso de relatos sobre los recuerdos de la riada y de dibujos sobre el futuro deseado del barrio en los colegios e institutos de la zona en el que la fecha de entrega de relatos es el mes de octubre; visitas culturales a la parte histórica de la ciudad los días 8 y 15 de octubre; o un concierto con la asociación Músicos sin fronteras.



Ya en noviembre, del 1 al 5 tendrá lugar una búsqueda del colectivo 'Bada-Roc' para esconder y encontrar piedras decoradas en torno a los arroyos Rivillas y Calamón; y los actos principales serán el día 5 con la inauguración del citado grafiti elaborado por 'Chino', además de los talleres de grafitis para los más pequeños o música en directo de la mano de Conecta Música, o un mercado artesanal con la colaboración de Acdaex.



Asimismo, el día 6 será la celebración solemne de la eucaristía conmemorativa del 25º aniversario de la riada en la Parroquia Jesús Obrero, en la que se hará un gesto simbólico de acción de gracias y las agrupaciones y entidades que colaboraron en los días posteriores a la riada sembrarán 22 plantas, una por cada víctima de la ciudad, en la rotonda de Las Grullas.



También habrá una procesión conmemorativa de la riada de la Virgen del Dulce Nombre de María, según ha anunciado en la presentación de estas actividades el coordinador el proyecto 'Hazte una PCR', Manuel Pérez.



Pérez ha explicado en su intervención que dicha iniciativa comenzó su andadura en septiembre de 2021, reuniéndose de forma periódica y dando forma a todas las ideas iniciales que cada uno aportaba, para lo cual se creó una página web, se diseñó un cartel y se elaboró un calendario colaborativo con el que han recaudado un pequeño fondo para posibles gastos.



A medida que han ido pasando los meses y las reuniones, el grupo de colaboradores ha ido creciendo, así como las entidades o asociaciones que se han unido a este proyecto, ha apuntado, para resaltar que el mayor apoyo lo han encontrado en el ayuntamiento, en la persona de Ignacio Gragera, y que el objetivo de estas actividades, algunas de las cuales ya se han realizado como un Via crucis viviente, es hacer algo "especial" y "diferente" a los homenajes realizados en la parroquia y que "muchas veces se han quedado en una simple eucaristía recordando las víctimas".



"Ahora se cumplen 25 años y queríamos hacer algo especial, diferente, en el que se implicara a mucha gente. Por eso también vamos a tener un reconocimiento especial a todos los voluntarios, a todas las entidades solidarias que intervinieron ese día, y cómo no a las víctimas de aquella riada", ha detallado, como también quieren promocionar el Cerro de Reyes, de ahí el nombre del proyecto, y visibilizar la imagen de una barriada de gente obrera, trabajadora y humilde "que se desvive por sacar a su gente y a su barrio adelante".



"Desterrando esa imagen negativa que muchas veces se tiene de nuestra barriada en los medios de comunicación", ha continuado Pérez.



UNA FECHA "GRABADA A FUEGO"



Así, lo ha señalado en la presentación del calendario conmemorativo de actos del 25º aniversario de la riada, donde el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha señalado que se trata de una fecha "grabada a fuego en el corazón y en la cabeza de todos los pacenses".

Para Gragera, unos hechos que provocaron unas "enormes" pérdidas personales y materiales, como también consiguieron que toda la ciudad se uniera y "empujara" para ayudar en la limpieza y desescombro de la zona afectada y también a la hora de "superar ese trance tan doloroso".



En este sentido, ha remarcado que el "espíritu" de aquellos días de reconstrucción es el que ha presidido la conmemoración que se va a realizar con el conjunto de todos aquellos que han querido "echar una mano".

Además, ha puesto en valor que se trata de un "extenso" calendario de actividades, gracias a la colaboración de distintas voluntades y esfuerzos y a la comisión del proyecto 'Hazte una PCR', que cuenta con la colaboración y el apoyo del ayuntamiento, que entendía que "quien tenía que liderar esto eran los propios vecinos y los propios afectados".



El representante del Club Rotary, Javier Carbonell, y el de Conecta Música, Raúl Velasco; y el presidente de la asociación de vecinos del Cerro de Reyes, Miguel García, han estado presentes en esta comparecencia en la que Manuel Pérez ha invitado a los vecinos del Cerro de Reyes que participen y colaboren en estos actos, y a los de la ciudad a que les visiten.