La Noche en Blanco en Badajoz estará vigilada por 90 servicios de Policía Local y Nacional

Ep.

Un total de 90 servicios de efectivos de la Policía Local, la Nacional y la Guardia Civil velará este sábado, día 3, de la seguridad de La Noche en Blanco en la capital pacense, en la que el Ayuntamiento de Badajoz pone a disposición un servicio de seguridad privada de custodia de los monumentos y espacios que se van a abrir con motivo de esta actividad, y el cual constará de 34 vigilantes que van a estar repartidos "estratégicamente" por enclaves como las torres de la Alcazaba o el espacio cultural de Santa Catalina.

Así lo ha avanzado el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, que ha informado sobre los acuerdos de la Junta Local de Seguridad Ciudadana en una rueda de prensa en la que ha detallado que La Noche en Blanco se desarrollará entre las 21,30 horas, cuando tendrá lugar su inauguración, hasta las 3,00 horas y que contará con un dispositivo formado por la Policía Local, Bomberos, Cruz Roja, Protección Civil y servicios como Vías y Obras y Limpieza del ayuntamiento, junto con el apoyo de la Policía Nacional y la Guardia Civil, cuya colaboración agradece.

En concreto y en el caso del dispositivo de la Policía Local se dividirá en varios espacios, el primero de ellos centrado en el entorno de la plaza de San José y la Alcazaba, en cuyo llano número uno que está más arriba y en la propia plaza de San José se va a proceder a la retirada de todos los vehículos estacionados a partir de este viernes.

También se va a proceder al corte de la calle Suárez de Figueroa, aunque sí se va a permitir el acceso al llano 2 de la Alcazaba para que la gente pueda aparcar hasta completar el aforo. Una vez que se cierra el acceso por Suárez de Figueroa al aparcamiento subterráneo de Santa María, se va a habilitar como única vía de acceso al mismo la calle Concepción Arenal.

Igualmente habrá cortes en la Plaza de España, la segunda zona en la que se va a actuar por parte de la Policía Local, y en concreto en la calle Doblados con Eugenio Hermoso, López Prudencio, Donoso Cortés, Arco Agüero, San Blas o Bravo Murillo, aunque en todos los casos se va a permitir el acceso a los residentes que tengan plaza de garaje.

Otra zona que contará con presencia de la Policía Local será la de la de la plaza de la Soledad, en la que también se va a permitir el acceso a personas autorizadas como residentes con acceso a garajes y cocheras, y junto a esa San Agustín, donde se va a proceder a la retirada de vehículos en el tramo de José Lanot con la calle Chapín.

Respecto al paseo de San Francisco, Gragera ha explicado que habrá vigilancia y control, con la posibilidad, dependiendo de la afluencia, de poder realizar un corte de tráfico con Bartolomé J. Gallardo; así como que se va a prohibir aparcar desde el baluarte de San Pedro hasta la plaza Alta, dado que se van a realizar actuaciones y es necesaria una vía de evacuación garantizada en el entorno de El Campillo, la calle Castillo o los jardines de La Galera.

Por otro lado, se instalarán bloques de seguridad en espacios como Suárez de Figueroa, la calle Castillo, o en López Prudencio con Donoso Cortés.

En su intervención, el regidor se ha referido también a que se han mantenido reuniones con hosteleros en la semana anterior y que se ha solicitado a la Junta de Extremadura la ampliación de horarios para los establecimientos tipo C, que son aquellos que no tenían autorización horaria más allá de la 1,30, sobre lo cual ha matizado que el ayuntamiento ha solicitado, a petición de los hosteleros de la ciudad, la ampliación hasta las 3,00 y que a fecha de este jueves no tienen respuesta al respecto.

EFECTIVOS POLICIALES

En cuanto a los efectivos de la Policía Local, ha incidido en que se van a dividir en dos grupos, de tarde y de noche, con 33 servicios totales que se cubren con servicios ordinarios, por lo que no será necesario en esta ocasión acudir a ningún servicio extraordinario.

Contará además, ha destacado, con el apoyo de la Policía Nacional con 29 servicios, en este caso seis 'zetas' a disposición de las necesidades del servicio, más un subgrupo de la UPR y personal de paisano por diferentes zonas y espacios garantizando la seguridad ciudadana. También quedan a disposición por si fuera necesario, aunque ha confiado en que no, tanto la unidad de guías caninos como los Tedax.

Respecto a la Guardia Civil, serán 28 los servicios en el entorno de la ciudad, garantizando la seguridad si fuera necesario aunque no se prevén problemas, junto a la regulación del tráfico en las rotondas exteriores y controles de alcohol y drogas.

Así, serán un total de 90 servicios entre Policía Local, Nacional y Guardia Civil, como también se contará con la ayuda de los bomberos, con 10 efectivos de guardia y todos los medios materiales a disposición, y de Protección Civil con 10 efectivos, mientras que Cruz Roja pondrá a disposición 12 sanitarios con dos ambulancias y dos vehículos de respuesta rápida y presencia fija en las plazas de San Atón y de España.

A preguntas de los periodistas por el conflicto abierto con la Policía Local y los servicios que se adeudan, Ignacio Gragera ha resaltado que, ahora que se recupera el "pulso" y se vuelve a la actividad "normal", volverán a sentarse con los representantes sindicales de dicho cuerpo en aras de intentar desbloquear esta situación y poder contar con ellos para los siguientes eventos que se establezcan y que, en todo caso, tienen que plantear la planificación de las diferentes actividades con los recursos disponibles y garantizando la seguridad de las mismas.

"Por ahora lo estamos consiguiendo, yo confío también que sigamos consiguiéndolo y, por supuesto, cualquier atraso o cuestión que tenga que ver con pagos y servicios realizados agilizarlo lo máximo posible y abonarlo como corresponde, por los servicios que han prestado los agentes en determinados eventos, que han además han sido importantes para la ciudad", ha dicho, junto con que espera que se tenga solucionado "ya" y en la nómina de septiembre "no haya ningún problema en tenerlo ya en cuenta".

En este sentido, Gragera ha querido mandar un mensaje de tranquilidad y ha esperado y ha deseado que no haya problemas a la hora de celebrar eventos en la ciudad.

Por último y preguntado por el festivo autonómico del martes de Carnaval y qué día podría ser escogido o candidato a ser festivo local en la ciudad, ha apuntillado que tienen que verlo y que se barajan varias opciones aunque todavía no está tomada la decisión, así como que entre las opciones se encuentran recuperar el Día de la Soledad o el de San José, que algunos colectivos han pedido que sea festivo el lunes de Carnaval y otros que sea el Día de Bótoa.