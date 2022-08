El colectivo vecinal SOS Casco Antiguo Badajoz deja su labor tras seis años de existencia y "agotados de sostener batallas absurdas".

A través de una nota de prensa, recuerda que seis años han transcurrido "desde que vecinos anónimos del casco antiguo sentimos la necesidad de organizarnos para pelear por nuestras calles, por el entorno donde educamos y criamos a nuestros hijos, donde tenemos nuestro hogar".

Por aquel entonces, ha insistido el colectivo, "nuestros representantes políticos se felicitaban por el trabajo bien hecho, las distintas administraciones públicas se mostraban ufanas con sus logros; habían construido un decorado tras el que esconder miseria, polvo e indolencia".



Sin embargo, ha apostillado, esta asociación ha demostrado "que aún quedaba mucho por hacer, que no había lugar para la autocomplacencia, que la situación de nuestro centro histórico era crítica, enfermo de droga, despoblación y ruina; y el empañado discurso de los políticos al fin cambió".



En la carta a los medios anunciando el fin de ciclo a su labor, ha destacado que en todo este tiempo ha querido "ser parte actora de la recuperación de nuestras calles recogiendo el sentir vecinal, sus necesidades, proyectando sus voces, sus ideas y propuestas, a las que hemos dado forma, hemos estudiado marcos legales, hemos sido críticos, sí, pero también propositivos, proactivos, útiles".



Y este trabajo se demuestra, ha incidido SOS Casco Antiguo Badajoz, en los proyectos presentados, las actividades realizadas, las horas invertidas en escuchar, ha explicado. "Las plataformas únicas, las cámaras de vigilancia, las comisarías, el Consorcio, equipamientos y dotaciones del barrio, zonas infantiles, el centro de salud, un centro cívico, los espacios verdes, las fuentes, el cine de verano, la Navidad en el parque, las bibliotecas de calle, chocolatadas solidarias, pasacalles de Halloween. Nuestros objetivos son esos y por ellos hemos trabajado con mayor o menor acierto, dejando una menor o mayor impronta", ha señalado.



Por ello, ha mostrado su agradecimiento a "fundaciones, políticos responsables, entidades, asociaciones, profesionales, artistas, empresarios, vecinos anónimos, fuerzas y cuerpos de seguridad", que han apoyado sus demandas, al igual que a los medios de comunicación por dar voz a los vecinos de este barrio pacense.



"Pero todo tiene un tiempo, un momento, y nosotros nacimos con vocación de desaparecer". Y ya, han reiterado, están "agotados de sostener batallas absurdas, de navegar entre las aguas de las rivalidades de siglas, de intereses espurios. No se puede, no se debe, pelear por el arreglo de una fuente durante cinco años, por un jardín olvidado, por una calle rota o por un ruinoso centro de salud que da asistencia a 20.000 usuarios".



El desgaste para exigir aquello que es básico, simple o imperiosamente necesario, "mata toda credibilidad sobre quienes ostentan estos cargos y responsabilidades, y con ello, nos van matando la esperanza de ver recuperadas nuestras calles", ha recalcado el colectivo.



Por eso, ahora que se aproximan las elecciones, "cuando nuestros políticos salen de sus prolongados letargos para ametrallarnos con propuestas y promesas de toda índole, cuando proliferan los fuegos de artificio y no dejan de salir conejos de sus chisteras, cuando arrecian las críticas y alabanzas y se recrudece la pugna por el poder, es tiempo de hacer el camino inverso".



Por ello, porque el sentido de esta asociación "está en proyectar la voz del vecino, no otras, decidimos poner fin a un ciclo", ha incidido. Ahora, "toca cumplir a quienes tienen el deber y la obligación de hacerlo", ha matizado, mientras ha pedido a los vecinos que se mantengan "fuertes, cívicos, críticos, constructivos y constantes".