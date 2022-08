Sigue investigación sobre las dos menores fugadas del centro San Juan Bautista de Badajoz

Ep.

La investigación sobre el caso de dos menores fugadas hace unos días del centro San Juan Bautista de Badajoz, y que ya han sido localizadas, continúa "en marcha".

Así, la Junta de Extremadura está trabajando en dicho caso y, en virtud de la investigación en curso, "se tendrán que tomar las medidas que se tengan que tomar".

De este modo se ha pronunciado a preguntas de los medios sobre dicho caso en una rueda de prensa este miércoles en Mérida para presentar los actos del Día de Extremadura el portavoz del Ejecutivo autonómico, Juan Antonio González, quien ha subrayado que, en todo caso, y toda vez que se trata de un tema de afecta a menores la Junta no se va a pronunciar públicamente sobre el mismo. "Como siempre hacemos en estos casos y como es un tema de menores públicamente no nos pronunciamos... Es un tema que afecta a menores y por el respeto y por la tutela que merecen esos menores no nos vamos a pronunciar", ha afirmado. Al respecto, ha añadido que "está trabajando la Junta de Extremadura en ello pero precisamente porque son menores tiene que seguir la investigación en marcha, se tendrán que tomar las medidas que se tengan que tomar", pero la Administración regional no va a hacer "ningún pronunciamiento público precisamente porque son menores", ha apuntado. De esta manera se ha referido González a preguntas de los medios sobre el caso de dos chicas fugadas del centro de menores San Juan Bautista de Badajoz, que ya han sido localizadas, y que habrían denunciado alguna situación de acoso en dicha instalación.