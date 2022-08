El PSOE de Badajoz pide explicaciones por la tardanza en reparar Puerta de la Trinidad

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha exigido al equipo de Gobierno que no demore más la obra de reparación de la Puerta de la Trinidad, tras 18 meses protegida por vallas desde que se produjeran unos desprendimientos en su enfoscado.

Tal y como informa la formación socialista en una nota de prensa, se trata de una reparación que cuenta con presupuesto y cuyo último anuncio tenía como fecha antes del verano, con lo que el gobierno local acumula un nuevo incumplimiento con este monumento del siglo XVII.

"Pensará el equipo de Gobierno que actuar en ella no corre prisa, que aguantará lo que haga falta". Sin embargo, para los socialistas pacenses "no se trata de aguantar y que no corra prisa su reparación, sino de valorar en su medida un elemento histórico de la ciudad, bastante maltratado en el último siglo al partirse en dos el baluarte cuando se abrió la brecha en la muralla".

Además, el grupo socialista critica que el "tripartito" incumple sus propias previsiones de actuación, que es "muy lento", que este es el segundo verano que pasa Puerta de la Trinidad sin reparar el enfoscado desprendido "acentuando la sensación de provisionalidad y dejadez que transmiten tantas vallas en su entorno".

Así pues, al portavoz socialista le gustaría que "de una vez por todas" se repararen los desprendimientos de un monumento "importante" de la ciudad que "lleva un año y medio con vallas a su alrededor" y, por lo tanto, "año y medio lleva el ayuntamiento pensando cómo intervenir" a pesar de que tiene presupuesto desde noviembre de 2021.

"Tan importante es recuperar el patrimonio de la ciudad como después cuidarlo", señala Cabezas, que añade que esto no se está haciendo "con toda la diligencia". "Puerta de la Trinidad no puede llevar con vallas 18 meses y eso es incontestable", apostilla.

Igualmente, el portavoz del PSOE pacense recuerda que los socialistas apoyaron destinar a la obra 82.000 euros en noviembre pasado desde el plan de impulso, de modo que "ya es hora" de que se hubiera intervenido, sobre todo cuando el desprendimiento principal se produjo a principios de 2021.

Y es que este monumento "siempre" se ha "atascado" a los gobernantes municipales, pues así ocurrió en 2012 y 2013, con "grandes retrasos" en su rehabilitación, concluyen los socialistas.