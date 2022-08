Cabezas asegura que "el plan de ahorro energético no afecta" a oferta cultural de Badajoz

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha señalado este viernes que el decreto del Gobierno para ahorrar energía "no afecta a la oferta cultural" de la ciudad, ni eliminará la iluminación artística en monumentos, y ha lamentado que "algunos creen incertidumbre y promuevan la desinformación de manera irresponsable".

Y es que para el concejal socialista "es importante leer, también en agosto y también los decreto-ley que hay que cumplir. Pero un servidor no va a alentar la confusión, solo quiero centrar el mensaje: no hay restricciones en la vía pública o monumentos. Las luces de la vía pública, las luces ornamentales, las luces de los monumentos, las luces de la calle no están afectadas por este decreto, solo edificios públicos administrativos, creo que no es tan difícil de entender", ha insistido.

Así pues, para Cabezas, "no se puede hacer política con la mentira o la ignorancia. Seamos serios", ha recalcado.

A este respecto, ha subrayado que "las actividades culturales se deben desarrollar con normalidad" porque no les afecta el Real Decreto-Ley de medidas de sostenibilidad económica que incluye un Plan de Choque de Ahorro y Gestión Energética en Climatización para reducir el consumo de energía.

Por ello, "no peligra 'La Noche en Blanco', ni las fiestas en poblados, ni la ciudad encendida, ni ningún otro evento de similares características", ha remarcado.

A su juicio, "la obligación de un político es informarse antes de hablar ya que, si no es así, se induce al disparate y a la confusión. Es triste que algunos creen incertidumbre y promuevan la desinformación de manera irresponsable", ha denunciado Cabezas, que no cree que el plan de ahorro afecte al turismo.

Al mismo tiempo, al líder socialista pacense le parece correcto que el equipo de gobierno analice el Real Decreto-Ley en Junta de Gobierno y que tome las medidas energéticas de ahorro que corresponda, pero no hay juntas de gobierno hasta septiembre.

En este sentido, ha recordado que este plan sigue lo marcado por otros gobiernos como los de Alemania y Francia y que el presiente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, "instaba hace una semana al Gobierno a adoptar medidas similares".

Por eso, Cabezas espera que el tripartito municipal "abandone el foco de la polémica y se muestre colaborativo", concluye.