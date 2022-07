PSOE Badajoz: Cavacasillas se "olvida" de los más vulnerables porque está "a otras cosas"

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha sostenido que el concejal del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS), Antonio Cavacasillas, "está a otras cosas" y "se olvida" de los más vulnerables de la ciudad y de la atención que merecen en sus casas.

Sobre el Servicio de Ayuda a Domicilio, ha explicado que los Programas de Colaboración Económica Municipal, concretamente el de Empleo, tiene su precedente en los Programas Empleo Experiencia, Plan Social y Plan para la Activación del Empleo Local; matizando que estos programas "abandonan" el concepto de subvención y articulan el sistema de concierto, con el objetivo de favorecer la "incorporación de personas desempleadas".

Para la concejala socialista Margarita de la Fuente, es en esta gestión donde el Ayuntamiento de Badajoz "tiene serios problemas" que han sufrido los trabajadores de ayuda a domicilio.

De este modo, los socialistas han hecho hincapié en que el colectivo de auxiliares del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), desde comienzos de 2022, "viene siendo vapuleado" y en que, por no haber sido contratadas el 1 de enero, se les obligó a tomarse cinco días de vacaciones.

Además, la falta de previsión no fue solo a principio de este año, dado que en este nuevo contrato de junio los auxiliares podrían haberse incorporado a su puesto de trabajo desde el día siguiente a la finalización del contrato anterior, ya que, desde el Sexpe, se había realizado ya la preselección del personal y se había enviado el informe al IMSS.

Desde el este instituto municipal, se envió una carta a todos los usuarios del servicio, donde se les indicaba que "como es habitual en estas fechas, les comunicamos que su actual auxiliar de AD cesa* y nos vemos obligados a suspender la prestación*, el último día (de atención) será el próximo 1 de junio", añadiendo que, "por cuestiones ajenas al IMSS desconocemos la fecha exacta en la que se llevarán a cabo las nuevas contrataciones".

"Sin embargo, la preselección estaba realizada, se había elaborado un listado con 210 personas, con tiempo suficiente y sólo quedaba realizar el contrato. Esta carta causó indignación, preocupación y el consabido enfado entre los usuarios. Después de la presión social tanto de la ciudadanía, como del Grupo Socialista, las personas que iban a incorporarse el 1 de julio, se han ido incorporando durante junio", ha manifestado Margarita de la Fuente.

Para el PSOE, el problema vuelve a ser del IMSS, concluida la preselección, con los criterios acordados, personas con más antigüedad, última fecha de inscripción, mayores de 45 y menores de 30 años, no se respeta el orden de contratación, según les decían "porque la contratación de las candidatas está encuadrada en riesgo de exclusión social" cuando este concepto no aparece en la convocatoria ni en la resolución, lo que crea "malestar" en los candidatos al puesto de trabajo, que ven cómo sus expectativas se ven frustradas.

En este punto, ha agregado que "es muy común" en el Ayuntamiento de Badajoz "culpar" a la Junta de Extremadura de actuaciones "que tienen que realizar ellos, y por la mala gestión que les caracteriza no se realizan en el tiempo acordado". En este caso, cuando se dice "por cuestiones ajenas al IMSS", es para el PSOE "una falsedad" porque "no son cuestiones ajenas al IMSS, son gestiones que no se realizan en el tiempo previsto".

"Para colmo de males", y por "problemas burocráticos", dicen, no recibirán el salario a fin de este mes, sino en el siguiente, por lo que van a estar casi dos meses sin cobrar, al hilo de lo cual ha planteado que el edil Antonio Cavacasillas "no es la persona más aconsejable para organizar los recursos de las personas más indefensas" y que "al incumplir con este colectivo se está incumpliendo con los usuarios".

El Grupo Socialista ha recordado que, desde el inicio de la legislatura, viene reclamando una mayor atención al colectivo de trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) ya que consideran que es un colectivo "denostado", al tiempo que ha sostenido que el PP debe creer que repetir una mentira la convierte en verdad y que eso ocurre con las competencias en Servicios Sociales.

Unas competencias que se encuentran recogidas en la Ley 3/2019 de Garantía de la Autonomía Municipal, que "materializa los tres pilares esenciales de un modelo sólido de gobierno local: competencia, financiación y sistema institucional de garantía".

Para ello, se articuló una nueva forma de colaboración a través de la configuración de los Programas de Colaboración Económica Municipal, un instrumento que intenta que la administración local tenga mayor eficacia en el ejercicio de sus competencias, incluidos los Servicios Sociales.