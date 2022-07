El PP de Badajoz ve un "insulto infame" al mundo rural las palabras de Lemus

El Partido Popular de Badajoz ha considerado "un insulto infame" al mundo rural y sus vecinos las declaraciones del secretario general provincial del PSOE en Badajoz, Rafael Lemus, al referirse a las capacidades de los legítimos representantes de los "pueblos chicos", en sus propias palabras, para ocupar cargos de responsabilidad en la gestión de otros partidos políticos.

"Sin entrar en más detalles sobre las alusiones personales al presidente del PP en la provincia de Badajoz, tal parece que para el socialista Lemus sólo estás capacitado para poder ser el máximo responsable de un partido a nivel provincial o senador del Reino si antes no has sido concejal de un municipio como Torre de Miguel Sesmero y además eres del PSOE, como es su propio caso, sino no tienes la suficiente entidad para hacerlo", han sostenido los 'populares' en una nota de prensa.

Así pues, consideran que las palabras del máximo responsable del PSOE en la provincia de Badajoz son "un menosprecio a todos y cada uno" de los ediles, portavoces y alcaldes que desde pueblos pequeños, como son la mayoría en la provincia pacense, y su capacidad para poder luchar por sus comarcas y localidades en otras responsabilidades políticas "más allá de un ayuntamiento, un hecho que merece una rectificación y una disculpa".

Para el PP de la provincia de Badajoz, "el entorno rural de nuestra tierra ya está lo suficientemente abandonado y maltratado por las políticas del PSOE, que les deja sin trenes, sin cobertura sanitaria digna, sin apoyo a su campo o su sector turístico, como para que ahora encima se ataque de esta forma a sus alcaldes".

Alcaldes que "no hacen otra cosa que luchar para que tengan una mayor calidad de vida", algo que hacen en muchos casos compaginando esa labor con otras como diputados provinciales, senadores o miembros de una ejecutiva de su partido, "si el PSOE es incapaz de reconocer eso, desde luego que desde el Partido Popular sí lo hacemos, lo valoramos y lo agradecemos".

Por todo ello, el PP de Badajoz exige que Guillermo Fernández "desautorice, rectifique y enmiende", como máximo responsable del PSOE en Extremadura, a su secretario general provincial en Badajoz, y que defienda la dignidad del mundo rural, sus representantes y sus vecinos.

"Las personas que trabajan y viven en los pueblos chicos merecen y deben tener la misma consideración y respeto que los de las grandes ciudades, si el socialismo de esta tierra no lo ve así, el Partido Popular no va a dejar de defenderlos y dar la cara por ellos", ha concluido.