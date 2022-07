PP Badajoz cree "una pataleta" el cese de Solana y sospecha que "detrás" está "mano" PSOE

Ep

El presidente del PP de la provincia de Badajoz, Manuel Naharro, ha insistido en que el cese de las competencias de la concejala del PP en el ayuntamiento de la capital pacense, María José Solana, por parte del alcalde, de Ciudadanos, Ignacio Gragera, "parece más un capricho y una pataleta" que una acción de un gobernante "serio", y ha sostenido que sospecha, aunque no tiene ninguna prueba, que "detrás de todo esto está la mano del PSOE".

Así y sobre el alcalde de Badajoz y el cese de las competencias de la concejala del PP María José Solana, entre ellas Policía Local, Naharro ha reconocido que le ha tenido "hasta ahora por un político serio" y que quiere confiar en sus declaraciones de este pasado jueves, en las que aseguraba que no se iba a romper el acuerdo del gobierno local y que no iba a haber ningún cambio en las delegaciones asignadas a cada concejal en el equipo de gobierno en la ciudad, "que tan buenos resultados está dando hasta ahora".

"No está en el ánimo ni en la voluntad del PP romper ese acuerdo", ha remarcado el presidente provincial del PP, quien ha reiterado que la voluntad de este partido es que la ciudad "siga teniendo estabilidad y seguridad" en la gestión que se hace en el ayuntamiento.

Así lo ha señalado en una rueda de prensa en la que Naharro ha remarcado: "me vais a permitir además que sospeche, no tengo ninguna prueba, pero que sospeche y viendo los acontecimientos últimos en la ciudad de que detrás de todo esto está la mano del PSOE, está la mano del PSOE como estuvo cuando se le ofreció una moción de censura a Ciudadanos, cuando se ofreció una moción de censura al Partido Popular para echar al alcalde hace poco más de un mes".

ENMENDAR UN ERROR

En su intervención, Manuel Naharro se ha referido al acuerdo suscrito con la Policía Local en el ayuntamiento y a la propuesta del PP de aplazarlo e iniciar un nuevo proceso de negociación con todos los trabajadores municipales de una manera "igualitaria" y "justa", al exponer que este jueves el PP "ha querido enmendar un error", y considerar que "todos tenemos derecho a equivocarnos y a poder rectificar", ante lo cual ha dicho que los 'populares' firmaron el citado acuerdo, pero que "a la vista de los acontecimientos" cometieron un error que están "intentando enmendar".

De esta manera, ha apuntillado que no se puede llegar a un acuerdo como el que se planteaba de salir adelante de casi 10 millones de euros y se ha preguntado si el ayuntamiento puede tener una subida en el capítulo uno de los trabajadores por dicho importe, ante lo cual la respuesta es "sí", pero lo tendría que hacer llenando la ciudad de zonas azules, subiendo el IBI o cobrando la tasa de basura o las actividades de las Escuelas Municipales de Deportes o las de los mayores, lo cual no es el modelo de ciudad del PP.

También ha mostrado Naharro que, desde el PP, están "abiertos a un diálogo sincero en beneficio de todos, y no de un partido de forma particular", y que "si es cierta" lo que tacha de "decisión unilateral" de cesar de sus funciones a Solana "todo parece más un arrebato que una decisión responsable, prudente y meditada que contribuya a la estabilidad que ahora necesitan los ciudadanos de Badajoz y sus pedanías", al tiempo que ha recordado la responsabilidad que Gragera tiene en todo este proceso como alcalde y la de la concejala de Recursos Humanos, Hitos Mogena, de Cs.

Igualmente, ha sostenido que "no tiene sentido" que en un "conflicto laboral" se haga el cese de una concejala del área y no de la responsable de Recursos Humanos; al tiempo que ha insistido en que el PP tiene "la mano tendida" y seguirá trabajando desde sus áreas para que la ciudad de Badajoz "funcione", además de para que el "conflicto laboral se solucione cuanto antes" y la capital pacense pueda volver a la normalidad.

Y es que en un momento en el que la inflación "está desatada" y dados los precios del gasoil o con una crisis "que se nos está acercando" el PP "no va a dejar" que el Partido Socialista, "de Bildu, el Partido Socialista que sube los impuestos" o "del tren que no anda" entre en el Ayuntamiento de Badajoz, para lo cual trabajarán de forma "leal" y llevando todas sus áreas.

De este modo y preguntado por una posible dimisión de Ignacio Gragera, Manuel Naharro ha dicho que, en ese caso, cumplirían el acuerdo de gobierno y votarían al candidato que presentara Ciudadanos, mientras que sobre la "mano" del PSOE en este proceso, ha incidido en que dicho partido "está buscando la desestabilización del ayuntamiento desde el minuto uno, cuando tú ofreces mociones de censura que sabes que no van a prosperar, cuando tú alientas la inestabilidad en el ayuntamiento, eso es buscar beneficio propio".

A este respecto, ha reconocido que un alcalde con cuatro concejales - Ciudadanos tiene cuatro ediles en el Ayuntamiento de Badajoz - no puede gobernar hasta final de legislatura y "no tiene sentido" ni sería "viable", y que desconocía si le han podido ofrecer un "apoyo externo".

Interpelado por si Gragera ha hablado con el primer teniente de alcalde y portavoz del PP, Antonio Cavacasillas, ha dicho que este jueves, que él tenga conocimiento, hubo dos conversaciones entre ambos, la primera por la mañana antes del comunicado de prensa en el que el PP se "desvinculaba" del acuerdo con la Policía Local y sobre lo cual se le invitó al alcalde a que se sumara para paralizarlo hasta estudiar la masa "completa" de funcionarios que rechazó.

Posteriormente hablaron sobre que Gragera se estaba planteando cesar las competencias de Solana, sobre lo cual ha matizado que él mismo sepa a esa hora "no ha ocurrido" al tener que estar el decreto publicado, algo que no ha visto "en ningún sitio", a la vez que ha recordado que PP y Cs tienen un acuerdo de gobierno donde en su punto uno dice que los partidos tienen sus áreas asignadas y, dentro de las que les corresponden a cada partido, se las reparten y las administran, por lo que espera que Gragera "no se meta ahí", y que "no debería por qué meterse".

"La prioridad del Partido Popular es la ciudad de Badajoz y sus pedanías, nosotros no vamos a responder a un arrebato con otro arrebato porque entonces todos seríamos iguales y todos no somos iguales", ha concluido, para remarcar sobre María José Solana que es una persona de partido, que lleva muchos años trabajando en el mismo y que "muchas veces le toca ser la cara no amable de nuestro grupo porque alguien tiene que hacer esa función", así como que el PP le tiene en "alta estima" a Solana, que se encuentra "bien".