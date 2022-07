Gragera enmarca el cese de Solana en"pérdida de confianza" y el acuerdo "no se rompe"

Ep



El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha calificado la situación como "dolorosa, y difícil, y por supuesto nada agradable de tomar" y, ha reafirmado sobre acuerdo de gobierno con el PP que, por parte de Ciudadanos, "no se rompe".



"Obviamente es un proceso largo, es un proceso que todos conocéis, ha habido discrepancias en el tratamiento y cuestiones derivadas de parte de sus competencias, en este caso por parte de Policía Local", ha remarcado Gragera.

Además, ha recordado que esta situación les ha llevado a tener "públicamente incluso alguna discrepancia" y "no compartir" determinadas decisiones que se han tomado respecto al día a día de sus responsabilidades en dicho cuerpo.



Asimismo, ha apuntillado que esta situación ha tenido su "colofón" con la decisión que toma el Grupo Popular este pasado jueves de "apartarse" del acuerdo firmado de mejora retributiva de la Policía Local, cuando entiende que fue la "propia" concejala la que "lideró y puso más fuerza" en que ese acuerdo se firmase, a la vez que ha señalado que ve que esa decisión del PP, unida a su "pérdida de confianza", "ha provocado que ellos mismos hayan desautorizado" la labor que se ha venido realizando durante estos meses.



Ignacio Gragera, que "por supuesto que no" va a dimitir, ha aseverado en relación a Solana que puede pensar dos cosas, que "hay una equivocación enorme o que hay una maldad enorme" y que se queda con que "puede que haya habido una equivocación enorme".

"Esa es la lectura mía, pero tantas equivocaciones enormes durante los últimos meses al final lleva a esta decisión que he tomado, insisto, dolorosa para todo el mundo", ha reconocido el primer edil.

PASAR PÁGINA

El regidor de la capital pacense ha hecho hincapié en que este viernes se ha solicitado, una vez que han hablado "largo y tendido", al Grupo Popular que designe nuevos representantes para las delegaciones que hasta ahora llevaba María José Solana, en cumplimiento del pacto y acuerdo de gobierno que tienen suscrito ambas formaciones, y que hasta que el PP comunique quien es la persona encargada de esas delegaciones las asumirá él mismo.

Así y sobre esta decisión tomada en relación a Solana ha considerado que entiende que "es lo mejor" para intentar, una vez que se han producido todos estos hechos, "pasar página, empezar de cero e intentar dar ese nuevo impulso" y tanto a la Policía Local como al resto de delegaciones, y "por tanto" que todos puedan volver a funcionar "con normalidad" y "desde una especie de tabla rasa" que puedan "poner en pie", además de poder "intentar mejorar la situación de crispación que existe ahora mismo en los diferentes servicios municipales".

Gragera, que ha abogado por seguir poniendo en marcha el acuerdo programático alcanzado entre Cs y PP en 2019 y por seguir trabajando "para y por Badajoz", sabe que "existirá polémica" y "discrepancias" y que al final se trata de una decisión que toma y asume "particularmente", como le corresponde como alcalde, de manera que entiende que "no haya gustado", pero cree que "en conciencia" es la decisión que debía y tenía que tomar.

En su opinión, no cree que se rompa el acuerdo con el PP y mantiene su confianza "en todos y cada uno de los concejales delegados, independientemente del grupo al que pertenezca", pero que una vez que "se merma" o "se quiebra" esa confianza tiene la obligación de manifestarlo y tomar decisiones, y "además" en cumplimiento "precisamente" de ese pacto es el Grupo Popular el que designe un responsable de esas áreas.

"Lo dije ayer y yo creo que es obvio y patente, no pasamos por nuestro mejor momento, pero no significa que no podamos seguir trabajando y no significa que no siga teniendo todo el sentido del mundo ese acuerdo al que llegamos en el 19 y que no sea beneficioso para la ciudad, y en eso estoy", ha afirmado, al tiempo que ha sostenido que habló con el PP minutos antes de que desde dicho partido enviaran la nota de prensa en la que proponía aplazar el acuerdo con la Policía Local y que "sin margen de maniobra" les pidió que reflexionaran.

Así y una vez que se hace público y "abandonan" un acuerdo que se había firmado y sobre el que ellos habían manifestado que estaban "de acuerdo y conformes", le "sorprende" y "obviamente" no entiende la motivación ni el "por qué" de las prisas y de haber tomado una decisión "de manera unilateral", a partir de lo cual él también toma decisiones y entiende que "es una desautorización de quien realmente lideró esa negociación con policía, que es la concejal delegada de Policía Local".

En relación a la decisión de retirar las competencias a Solana, ha matizado que desde el PP le han manifestado que "no están de acuerdo" con la misma, y que ha hablado este viernes con el primer teniente de alcalde y portavoz de los 'populares' en una reunión "cordial, como siempre", "constructiva, como siempre", y en el sentido de "seguir construyendo el gobierno de la ciudad de Badajoz de aquí a las elecciones de mayo de 2023".

PSOE

Preguntado por las declaraciones del secretario provincial del PSOE de Badajoz, Rafael Lemus, sobre que, si "aún cree que puede hacer algo útil para la ciudad", "lo que tiene que hacer es dimitir" y sobre su falta de apoyos, Gragera ha considerado que el PSOE "dice tantas cosas" y que entiende que, en un momento en el que se toma una decisión que no comparte porque lo que firma lo intenta cumplir y lo cumple, en su "intención" ha estado cumplir lo firmado con la Policía Local y también hacer un acuerdo de mejora retributiva con el conjunto de los trabajadores municipales.

Sobre Solana, ha indicado que ahora es decisión de ella continuar con su acta de concejal o no, y que no tiene ningún problema en que continúe, así como que, en relación a que fuese ella quien firmase las horas extraordinarias y a que el superintendente de la Policía Local haya acudido al juzgado a reclamar el cobro de las mismas, el cual ha sido rechazado, ha destacado que ha defendido "siempre" que esas horas extras estaban incluidas dentro del concepto de dedicación.

Por eso, ha agregado, la asesoría jurídica del ayuntamiento, que depende de la Alcaldía, contesta a ese recurso contencioso-administrativo defendiendo lo que entienden son los intereses del ayuntamiento y que ese el criterio que se ha seguido y el que "al final los tribunales han acogido en primera instancia", y ha sumado que "este acuerdo de gobierno está sustentado en 14 concejales" y que si los 14 quieren que siga dicho acuerdo "seguiremos", y que la "voluntad" manifestada a él mismo por parte del PP municipal es la de continuar trabajando "a pesar de todas las dificultades".

Por último y en relación al acuerdo con la Policía Local o a las peticiones de los trabajadores municipales, el alcalde ha concluido que "es complicado", pero que "las cosas se solucionan", así como que cree que no peligra ningún acto ni evento y que, en relación al citado cuerpo policial, "habrá que empezar de cero", convocar a los sindicatos, reunir a la mesa de negociación y "empezar a trabajar en este nuevo escenario".