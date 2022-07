El PSOE de Badajoz remarca la "ruptura evidente" de PP y Cs en el Ayuntamiento pacense

Ep.



El secretario general del PSOE de la provincia de Badajoz, Rafael Lemus, ha remarcado este viernes "ruptura evidente" que se ha producido entre los dos partidos del gobierno local de la capital pacense, Partido Popular y Ciudadanos, y ha considerado que el alcalde, Ignacio Gragera, si "aún cree que puede hacer algo útil para la ciudad" y "aún sigue teniendo fe" en que su paso por esta puede "venirle bien" a los ciudadanos "lo que tiene que hacer es dimitir".



En este momento, ha dicho, es un alcalde "sin autoridad, sin confianza por parte de la ciudadana y sin ningún programa que pueda llevar a cabo", ha resaltado Lemus este viernes en rueda de prensa en Badajoz.



Así, Lemus ha reafirmado que el PSOE "cree en las buenas intenciones del señor Gragera, y en que seguramente quiere lo mejor para su ciudad", pero ha lamentado que "su falta absoluta de autoridad, y su falta de apoyos solo puede convertirle en una especie de Jarramplas al que le van a llegar palos por todos lados", ha señalado.



A este respecto, el dirigente socialista ha sostenido que desde que Gragera fue elegido alcalde "ha habido una voluntad manifiesta de boicotear el pacto" por parte de los concejales del PP, en el que el conflicto con los trabajadores municipales y la Policía Local, "el último y definitivo episodio de esta trama para eliminar a Ciudadanos de la faz de la tierra pacense se está produciendo durante estos días".



Ante esta situación, Rafael Lemus ha dicho que desde el PSOE van a "aguardar" y "a esperar cómo se va desarrollando todo esto", pero ha asegurado que no han ofrecido ningún acuerdo "ni nada por el estilo", ya que, "sinceramente, no sabemos con quién tenemos que hablar en este momento", ha reconocido el dirigente socialista, quien ha señalado que el cese de las competencias de la concejala del PP, María José Solana, pretendía "evidenciar una ruptura".

UN ALCALDE DEBILITADO

En su intervención, Rafael Lemus se ha referido al acuerdo de gobierno entre Partido Popular y Ciudananos y la alternancia en la Alcaldía, y a que "lo normal" hubiera sido que el PP quisiera gobernar en el segundo tramo, más cercano a las elecciones pero que, tras 26 años gobernando, aceptaron "ser los teloneros" de Gragera, y en estos días están comprobando que "ese regalo estaba envenenado", y que desde que el actual alcalde de Badajoz asumió esta responsabilidad "ha habido una voluntad manifiesta de boicotear el pacto" por parte de los concejales del PP.

Asimismo y sobre la polémica surgida por la subida salarial de la Policía Local, ha remarcado que el acuerdo se hizo con la firma de Partido Popular y Ciudadanos, y que el primero sabía "perfectamente" que un acuerdo "de ese calado iba a provocar un amotinamiento" por parte del conjunto de empleados públicos, "quedando al alcalde en una posición muy debilitada" antes de las próximas elecciones municipales.

"¿Quién ha visto y quién ve al PP de Badajoz?", ha añadido, junto que "son un auténtico desastre". Del mismo modo y después de que el PP anunciase este jueves en nota de prensa que se "desvinculaba" del acuerdo salarial con la Policía Municipal y que, posteriormente, el alcalde de Badajoz cesara de sus funciones a María José Solana, ha expuesto que así se evidencia "una ruptura" del pacto suscrito entre ambos partidos alcanzado en 2019 y que, ante esta situación, augura que "lo que viene a continuación va a ser peor".

"Si bien es verdad que por conservar los sueldos los actuales concejales del Partido Popular y de Ciudadanos van a intentar no romper el pacto", "por experiencia" ha dicho que "esa corporación está finiquitada" y "nadie se va a fiar de nadie", de manera que "la desconfianza acrecentará aún más la crisis institucional", en un momento en el que Badajoz está a la espera de grandes inversiones y grandes grupos empresariales claman que la administración municipal les acompañe, pero encuentran un ayuntamiento "cerrado a las expectativas de las grandes inversiones".

DISPOSICIÓN DE ARRIMAR EL HOMBRO

El secretario provincial del PSOE, para quien fue el portavoz del Grupo Socialista, Ricardo Cabezas, quien tuvo la idea de retomar la negociación con todos los trabajadores del ayuntamiento, ha apuntillado que "el PSOE es un partido de gobierno, un partido responsable y siempre, ante cualquier situación, estamos en disposición de arrimar el hombro".

Finalmente y sobre la situación del ayuntamiento, ha considerado que cree que "de manera irresponsable" Gragera "va a intentar aguantar lo máximo posible" pese a que "no cuenta con el apoyo de nadie", y que, de quedarse solo con sus tres concejales, sería una "tragedia", así como que el PSOE no puede presentar una moción de censura, "entre otras cosas porque no tenemos apoyo suficiente para poder presentarla", ante lo cual cree que sí se podría presentar a un año de las elecciones.

Por último y sobre las declaraciones del presidente del PP de la provincia de Badajoz, Manuel Naharro, que sospecha, aunque no tiene ninguna prueba, que "detrás de todo esto está la mano del PSOE", Lemus ha expuesto que no es quien para meterse en "asuntos internos de los partidos políticos" y no lo iba a hacer, pero que este viernes el PP provincial ha hecho unas declaraciones "absurdas diciendo que el Partido Socialista está detrás del desastre del ayuntamiento", algo "inaudito que no se lo cree nadie".

Así, ha concluido que los "designios" del Partido Popular de la ciudad de Badajoz están gestionados por el alcalde de una población de 700 habitantes.