Cabezas cree que "ya sí se evidencia" que hay una "ruptura total" entre PP y Cs

Ep

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha incidido en que en el equipo de gobierno "las cosas no funcionaban bien" y en que este jueves "ya sí que se evidencia que hay una ruptura total entre el Partido Popular y Ciudadanos".

"Lo que ha provocado este acuerdo con el sindicato Aspolobba es que se ha reventado el ayuntamiento por todos los sitios, tanto a nivel de Partido Popular entre ellos, como entre el Partido Popular y Ciudadanos", ha señalado Cabezas, para quien en el PSOE "siempre" se han mantenido "en lo mismo", negociación colectiva, revisión del catálogo de puestos de trabajo, y después una nueva relación de puestos de trabajo, "así es como hay que hacer las cosas, si hablamos de subidas salariales".

Para Cabezas, "lo que no podemos es centrarnos en un colectivo y olvidarnos de los demás y esto es lo que está pasando, que las tensiones, el conflicto entre unos trabajadores y otros, la imagen que se está dando de cara a la ciudadanía desde este ayuntamiento es penosa", a la vez que ha apuntado que, "en un momento tan complicado" de inflación, de subidas de precios o en el que a muchos ciudadanos de Badajoz les cuesta llegar a final de mes, "hablar ahora mismo de subidas salariales de un 15 o un 18 por ciento" al PSOE y a él mismo les parece "una auténtica obscenidad".

De este modo, ha abogado por sentarse con todos los sindicatos, hablar de una "real negociación colectiva", y, cuando la situación y el contexto socioeconómico mejore, ya hablarán y harán efectiva esas subida, al tiempo que ha matizado sobre la propuesta del PP de aplazar el acuerdo alcanzado con la Policía Local que la firma de los 'populares' de dicho acuerdo fue de tres concejales, en concreto María José Solana, Antonio Cavacasillas y Eladio Buzo, y ha cuestionado cómo la van a borrar, y si será "con típex".

"¿Aquí donde dije digo digo Diego? ¿Aquí no hay consecuencias? ¿No pasa absolutamente nada? Esto es lo que tenemos, yo por vergüenza torera me iría a mi casa y no volvería a salir más, colgaría los aperos de políticos y me dedicaría a otras cuestiones", ha continuado el socialista, para quien es "una auténtica vergüenza esta tensión gratuita que se ha generado entre todos los trabajadores del ayuntamiento" y "esta imagen penosa" que están dando de cara a la ciudadanía.

Al mismo tiempo, ha hecho hincapié en son los actuales concejales del Partido Popular y los de Ciudadanos los que "tienen que colgar sus aperos de políticos e irse a su casa y no salir más y dedicarse a otras cuestiones", puesto que "se ha visto y está comprobado y demostrado que no sirven para esto".

QUE LA CIUDADANÍA TOME NOTA

En su intervención, Ricardo Cabezas ha insistido en que viene diciendo que este acuerdo referido a la Policía Local no iba a ir a pleno del mes de julio, y que al final le están dando la razón todos los acontecimientos que se están produciendo. "Esto es una infantilada del señor Gragera y de sus socios de gobierno para contentar a un colectivo, pero que, me van a permitir la expresión hablando mal y pronto, han encabronado al resto de los funcionarios y han encabronado a toda la ciudadanía", ha apuntillado.

En este sentido e interpelado por la posibilidad de sumar los votos con el no adscrito y Unidas Podemos para ser alcalde, ha matizado que no se pueden presentar mociones de censura a menos de un año para las elecciones, y que las mociones de censura en los ayuntamientos son "positivas, constructivas", así como que ahora mismo la ley no te permite a menos de un año de elecciones presentar ninguna.

En cualquier caso, ha confiado en que "la ciudadanía tome nota", dado que "en 10 meses nos jugamos la imagen, el prestigio de la ciudad, la estabilidad de esta institución" y "sobre todo", ha recalcado, ahora mismo están llegando muchos proyectos a esta ciudad de la mano de otras administraciones públicas como es la Junta de Extremadura.

Ante ello, ha preguntado que, si se tiene a los funcionarios de "brazos caídos", cómo van a salir adelante todos los procedimientos administrativos, todas esas licencias de obras o las licencias de aperturas "que son fundamentales y necesarias para que todas estas empresas se instalen en Badajoz", a la vez que ha insistido en que "se está comprometiendo" el crecimiento y el desarrollo económico de la ciudad, "por este conflicto" que tacha de "gratuito, innecesario".

"Aquí el Partido Popular y Ciudadanos se liaron la manta a la cabeza, firmaron ese acuerdo con la Policía Local dejando fuera al resto de ciudadanos y comprometiendo a la imagen de esta institución", ha remarcado el portavoz socialista, para quien "aquí tenemos el resultado de no haber querido dar estabilidad en el gobierno, de haberse repartido la Alcaldía dos años tú, dos años yo", y "estas son las consecuencias de este cambio de cromos para que no gobernase la lista más votada" que en las anteriores elecciones fue el PSOE.

Finalmente, ha valorado respecto a aquellos funcionarios, en este caso Policía Local, "que tienen en sus cabezas que van a ganar más de 6.000 euros al año porque hay una firma", que "eso va a generar muchísimas más tensiones, claro que sí", y que hay que pedir explicaciones "a los que han borrado la firma, y al que lo ha firmado", y ha abogado por solucionar esta situación vía catálogo de puesto de trabajo y una nueva RPT, para ir negociando "puesto por puesto".

"Nosotros venimos diciendo catálogo de puestos de trabajo, revisar todos los puestos de trabajo de este ayuntamiento, policías, funcionarios y cuando el contexto socioeconómico lo permita se hará la subida, pero ahora mismo con la que está cayendo en la calle es una auténtica vergüenza, una obscenidad que estemos hablando de subidas de 15, de un 18 por ciento".