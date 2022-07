Portavoces municipales de Don Benito y Villanueva se reunirán para decidir nuevo nombre

Ep

Así, lo ha señalado el alcalde de Don Benito, José Luis Quintana, indicando que, en los próximos días, se van a reunir los portavoces de los dos ayuntamientos para tomar una decisión con respecto al nombre del nuevo municipio fruto de la fusión de esta localidad con Villanueva de la Serena que, sigue un proceso "imparable".

"El procedimiento y la toma de situación de lo que haremos será en una reunión de portavoces que haremos en los próximos días; ahí será donde se determinará cómo lo hacemos", ha explicado Quintana, quien ha insistido en que el proceso sigue "irremediablemente adelante" con un "respaldo importante" reflejado en la consulta popular del pasado mes de febrero.

Quintana, que mantiene que esta es la forma de hacer que ambos pueblos "progresen, crezcan y sigan avanzando hacia un futuro cargado de oportunidades", ha avanzado que se han marcado como objetivo que en diciembre estén acabados los trabajos de las Comisiones; que inmediatamente después, y a ser posible antes de final de año, se apruebe el Convenio de Fusión entre los dos ayuntamientos, que será el pistoletazo de salida para realizar la completa fusión.

Ya en la próxima legislatura será cuando se disuelvan los dos Ayuntamientos y se forme la Gestora hasta las siguientes elecciones municipales.

Sobre si volverá a presentarse nuevamente a la reelección como alcalde de Don Benito, Quintana ha respondido que está "a disposición" de su partido "siempre", si bien ha subrayado que le "ilusiona fusionar estos dos municipios" y "trabajar por la gente de Don Benito y de Villanueva".

"Me he implicado en este proyecto, me voy a vaciar por la gente, voy a trabajar por la gente, porque quiero lo mejor para Don Benito y lo mejor para Villanueva, y creo que la mejor forma de querer lo mejor para Don Benito es fusionarnos con Villanueva", ha insistido.

COMPROMISOS DE LOS MINISTERIOS Y LA JUNTA

Con respecto al proceso, ha recordado que el pasado martes, a instancias del Ministerio de Política Territorial, se constituyó el Grupo de Trabajo para la colaboración Interadministrativa en el proceso de fusión, formado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Ministerio de Cultura y Deportes, Ministerio de Justicia, Ministerio de Política Territorial, Delegación del Gobierno en Extremadura y la Junta de Extremadura, además de los dos Ayuntamientos, el de Don Benito y el de Villanueva de la Serena.

El objetivo de este Grupo de Trabajo es firmar en el mes de septiembre un Protocolo General de Actuación que recoja las distintas líneas de acción a desarrollar por los departamentos ministeriales.

El objetivo es que en septiembre los secretarios de Estado de los distintos ministerios, así como los representantes de Delegación de Gobierno, Junta de Extremadura y los dos ayuntamientos firmen el Protocolo General de Actuación.

Este protocolo irá acompañado de los compromisos necesarios de todos los ministerios y de la Junta de Extremadura para hacer realidad la fusión de ambos municipios.

Para ello se ha enviado un borrador, por parte de los dos ayuntamientos, con un documento en el que se expresa las peticiones para el nuevo municipio y en el que se está trabajando.

Entre ellas se encuentra la asignación a los planes de cooperación local, subvenciones, convenios y otros instrumentos basados en la concurrencia; la mejora en las comunicaciones, en lo que se refiere a la electrificación de la vía férrea Mérida-Puertollano y la construcción de la nueva carretera de la Ronda Sur. Sobre esta cuestión, la Junta de Extremadura ya ha licitado el proyecto de construcción de esta nueva carretera, que irá desde la Plaza de Toros Multiusos "Alcalde Mariano Gallego" hasta el Palacio de Congresos de Villanueva de la Serena.

También un puerto seco intermodal, como actuación logística; así como acceso a las ayudas del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, siendo considerados desde este momento como un municipio de más 50.000 personas.

Asimismo, se contempla la construcción de la nueva ciudad deportiva, los nuevos Juzgados, donde será necesario modificar la planta judicial española, ya que es la primera vez que se fusionan dos partidos judiciales. También se recoge el apoyo jurídico en los trámites del proceso de fusión.