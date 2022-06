PSOE-Badajoz: No hubo vandalismo en caída del portón de Puerta del Capitel de la Alcazaba

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha sostenido que no hubo vandalismo en la caída del portón de la Puerta del Capitel de la Alcazaba, ante las afirmaciones realizadas en su momento por el concejal de Turismo y Patrimonio Histórico, Jaime Mejías, que "se aventuró a realizar unas declaraciones sin base alguna, de las que todavía no ha reconocido que estuvo desacertado".

Así pues, a través de una nota de prensa, la formación socialista ha recordado que ya explicó el pasado 13 de mayo que hay testigos que aseveran que la puerta se cayó al abrirla la persona de seguridad contratada por el Ayuntamiento de Badajoz al ceder los anclajes del portalón, de manera que "todo lo demás es locuacidad y falta de rigor del edil de Patrimonio" y este pasado miércoles seguían sin colocarse los dos portones.

De este modo, y en relación al concejal de Turismo y Patrimonio Histórico, Jaime Mejías, del PP, ha incidido en que "se extralimitó a la hora de denunciar un vandalismo contra la Puerta del Capitel el pasado 7 de mayo que no fue tal" y, con él, colectivos vecinales y asociativos "que hicieron suya la falsa denuncia del edil".

Un concejal "locuaz y sin rigor", según los socialistas, para quienes ni antes los vándalos atentaron contra los portones de la Puerta del Capitel, como aseguró el concejal, ni nunca este edil ni ninguna otra persona del consistorio denunció tales hechos previos "tal y como se había asegurado", como tampoco es verdad que el edil de Patrimonio ha realizado "innumerables denuncias" ante la Policía Nacional y solo seis veces en el último año por pintadas en entornos de la Alcazaba, puesto que únicamente ha puesto cuatro denuncias en tres años, según fuentes municipales.

De este modo, y aunque el concejal del PP no se ha retractado de sus palabras, "lo cierto es que no denunció la caída del portón de la Puerta del Capitel ante la Policía Nacional", ni ha pedido, como trasladó "muy indignado" a los medios, reunirse con "Delegación del Gobierno y con los máximos responsables de la Policía Nacional" para "exigirles más contundencia contra los ataques al patrimonio".

"Ante su error no reconocido, finalmente, no contactó con los que quería convocar pues no había que depurar ninguna responsabilidad, como también reclamó el concejal", han remarcado, junto con que tampoco hay motivos para alarmar sobre un incremento de actos vandálicos en los últimos meses, ni por tanto redoblar la vigilancia, como pidió.

Además, para el Grupo Socialista, el "atrevimiento" del edil 'popular' llegó hasta tal punto que aseguró no entender "cómo alguien ha podido derribar una puerta de esas características y, además, hacerlo justo al lado de unas dependencias de la Policía Nacional".

En este sentido, y en contestación a una pregunta escrita del PSOE, los socialistas han detallado que se informa que son cuatro las denuncias por vandalismo presentadas en tres años por el Ayuntamiento de Badajoz ante la Policía Nacional, y no se denunció nunca el destrozo en los azulejos del paseo del río en su margen izquierda en homenaje a Alfonso IX.

Además, son 35 las actuaciones más importantes (en la Alcazaba, hornabeque, ermita del Rosario, puerta y baluarte de la Trinidad, Puerta del Alpéndiz, Fuerte de La Picuriña, Puerta de la Coracha, entre otros, por pintadas, cerramiento dañado, limpieza...), tal y como refiere la empresa encargada del mantenimiento de las Fortificaciones de Badajoz, que afirma que no relaciona "las no pocas actuaciones fruto de la actividad de mendicidad".

Finalmente, según el PSOE, la empresa asegura además que "el incivismo agrede al citado patrimonio con el vertido de residuos sólidos urbanos que alcanza una media de diez metros cúbicos semanales, acompañado de toda clase de excreciones fisiológicas".