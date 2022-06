La Semana de la ONCE en Extremadura se celebra en Don Benito y Villanueva

La Semana del Grupo Social ONCE en Extremadura se celebra desde este lunes hasta el próximo sábado en Don Benito y Villanueva de la Serena, donde se desarrollarán actividades como un desayuno a ciegas, teatro y música interpretados por personas ciegas o con baja visión, una exposición de material adaptado, un circuito de movilidad y deporte, entre otras.

En concreto, esta actividad consta de un amplio programa de actividades, dirigidas a sensibilizar a la ciudadanía de las necesidades de las personas ciegas o con baja visión, así como mostrar la labor del Grupo Social ONCE.

Así pues, el teatro interpretado por actores y actrices ciegos afiliados a la ONCE será una de las actividades, con la representación de 'Así es la Vida', a cargo de la Agrupación La Porciúncula, compuesta mayoritariamente por personas afiliadas a la ONCE. Será este lunes a las 20:00 horas, en el Teatro Las Vegas de Villanueva de la Serena.

Ya el martes, a la misma hora, en la Casa de la Cultura de Don Benito, actuará la Agrupación Musical de la ONCE Caurí, compuesta por afiliados y trabajadores de la ONCE en Extremadura.

Los días 14 y 15 de junio se podrá visitar una exposición de material adaptado, utilizado por las personas ciegas o con baja visión en su vida diaria, desde utensilios para la cocina, pasando por Nuevas Tecnologías, material para la educación, etc.

Además, se instalará un circuito de movilidad para que, quienes lo deseen, provistos de antifaz, se enfrenten a los obstáculos a los que día a día se enfrentan las personas ciegas. Serán guiados por técnicos de Rehabilitación de la ONCE que les ayudarán a sortear vallas y otras trabas urbanas. Y un taller de deporte adaptado mostrará cómo hacen deporte las personas con ceguera. Será en las instalaciones de FEVAL de Don Benito, de 9:30 a 13:30 horas.

Estas mismas actividades tendrán lugar el día 16 de junio, en el Pabellón Juan Hidalgo, de Villanueva de la Serena, de 9:30 a 13:30 horas, según informa la ONCE en una nota de prensa.

Cabe destacar que la Semana del Grupo Social ONCE en Extremadura se clausurará, el 18 de junio, con actividades y una comida de hermandad de trabajadores del Grupo Social ONCE, de 12:00 a 20:00 horas, en el Hotel Cortijo Santa-Cruz de Villanueva de la Serena, a la que esta anunciada la asistencia, junto a responsables de la ONCE, del vicepresidente del Junta de Extremadura, José María Vergeles.