Johnson&Johnson MedTech y Hospital de Badajoz emplean ablaciones sin dolor para arritmias

Esta técnica, desarrollada por el cardiólogo especialista en electrofisiología, Manuel Durán, ya ha realizado más de 100 ablaciones sin necesidad de utilizar radiación ionizante sin complicaciones.

Dicha innovación ha sido posible con la tecnología de Biosense Webster, una compañía de Johnson & Johnson Medtech, destinada al tratamiento de arritmias.

La compañía indica que los navegadores cardiacos son hoy en día una de las principales herramientas que tienen los electrofisiólogos para diagnosticar y tratar arritmias cardiacas, mejorando el ratio de éxito en el tratamiento de este tipo de enfermedades.

En concreto, proporciona una visualización en alta resolución y en tiempo real de las estructuras cardíacas integrándolas en el navegador para tener acceso a toda la información de la actividad eléctrica producida en el corazón del paciente.

Según Manuel Durán, esta técnica permite, con la ayuda del navegador, localizar los catéteres dentro del corazón, y, asimismo, junto al ecógrafo intracardiaco, optimizar el tratamiento de las arritmias evitando el uso de radiación ionizante.

En este sentido, añade que la exposición del paciente a la radiación es inexistente, reduciéndose a cero frente los quince minutos estimados en la utilización habitual del equipo radiológico durante este tipo de intervenciones.

"Los efectos deletéreos de la radiación ionizante pueden provocar infertilidad, dermatitis, desarrollo de cáncer y cataratas, entre otros. Proporciona también ventajas para los profesionales que eluden usar chalecos de plomo para protegerse de las radiaciones que, en ocasiones, les provocan graves problemas musculares", según el experto.

Asimismo, ha destacado que existe una normativa mundial basada en el principio ALARA (As Low As Reasonably Achievable), es decir, 'tan poco como se pueda', en relación al uso de radiaciones durante las intervenciones.

"Con el propósito de alcanzarlo hemos creado esta técnica, ya que a pesar de que en el momento de llevar a cabo un procedimiento médico no se establecen unos límites de exposición a la radiación, aporta un importante aumento de calidad y seguridad sin perder eficacia", ha sentenciado.