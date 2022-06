PSOE-Badajoz critica "caos" que Gobierno local traslada a población también afecta deporte

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha criticado este jueves que el "caos" que el equipo de gobierno local traslada a la ciudadanía "toca ya todos los ámbitos" y "no conoce excepciones", dado que también afecta al deporte.

Así lo ha señalado en una nota de prensa en la que el concejal socialista Luis Tirado ha remarcado que la Fundación Municipal de Deportes (FMD) se "olvidó" el sábado de abrir unas instalaciones, lo que causó un "grave trastorno y enfado" a los equipos en competición y a unos 300 espectadores.

Y es que, a su entender, el hecho de que la FMD no abra unas instalaciones como el pabellón Hernán Cortés ante un importante evento "dice mucho de la falta de compromiso, seriedad, capacidad e interés que demuestra" dicha fundación y su "irresponsable político por el deporte en la ciudad", tras lo cual ha señalado que los afectados "no se lo merecen" y "es lógico que estén indignados", puesto que "ha habido una dejación de funciones y no se ha estado a la altura".

De hecho, según ha explicado en relación a estos hechos "lamentables", este pasado sábado se celebraba en el pabellón Hernán Cortes la vuelta de las semifinales de la Liga Juvenil de Fútbol Sala de Extremadura, entre el GV Energía Badajoz FS-ACV y el equipo visitante del A.D. Cáceres Universidad F.S. 'B', con el premio de quien pasara a la siguiente ronda pudiera ascender en la final a División de Honor de Juveniles a nivel nacional.

Tras cerrar el día y la hora del partido, "confirmada" a la Fundación Municipal de Deportes previas llamadas telefónicas y escritos durante la semana, se les cita a las 18:00 horas en el pabellón para la apertura de las instalaciones por parte de la FMD, pero, según expone el Grupo Socialista, "llegó el día y hora concertado no presentándose ningún trabajador para la apertura de puertas con el fin de empezar la esperada eliminatoria".

Tras la "insistencia" del equipo local y la directiva en "decenas" de llamadas a responsables municipales, "se optó por llamar personalmente a un trabajador para que se pudiera acercar a las instalaciones y abrirlas", ha continuado, "todo esto ante la perpleja mirada de los equipos, directivos, patrocinador, delegado federativo y presidente del estamento arbitral" y "una masa social de 300 espectadores enfadados esperando para entrar en el pabellón".

FALTA DE MATERIAL

A este respecto, ha explicado que gracias a un trabajador que respondió a la llamada, "fuera de su horario laboral y con el lógico retraso", se pudo acceder al pabellón, en el que se encontraron falta de material para poder empezar el partido, por lo que tuvo que desplazarse un integrante del equipo a la Ciudad Deportiva de La Granadilla a por el marcador, que se encontraba descargado, para posteriormente devolverlo.

"Tras el intenso partido, el equipo, afición y directivos se encargaron de limpiar el pabellón para que pudiera ser utilizado por el siguiente equipo, sin que este cometido fuera responsabilidad del club", ha aseverado, junto con que "afortunadamente, no todo se ciñe a una desafortunada gestión política" y, en lo referente a lo deportivo, el GV Energía Badajoz logró la remontada de la eliminatoria, lo que le da derecho a jugarse la plaza de ascenso a nivel nacional este próximo domingo, ante el A.D. Cáceres Universidad F.S 'A'.

Por tanto, desde el Grupo Municipal Socialista, Luis Tirado ha invitado a toda la afición a este "importante" encuentro para apoyar al equipo, que pondría "broche final a una excelente temporada" y "nos daría la oportunidad a esta ciudad de disfrutar de la máxima categoría nacional de fútbol sala", a la vez que ha exigido a los responsables municipales que, ante el "vital" partido, tengan "preparado en tiempo y forma" las instalaciones deportivas y el personal necesario para su apertura, cierre y posterior limpieza.

Algo que ha pedido tanto para este partido como también para la posterior final de consolación que enfrentará al Flecha Negra con el A.D. Cáceres Universidad F.S. 'B', ha agregado Tirado, para quien "este episodio tan desagradable en cuanto a gestión deportiva no hace más que poner de relieve la falta de ganas y preparación de este equipo de gobierno" y, "en especial" de su concejal de Deportes "que está totalmente cuestionado, y que pasará a la historia de esta ciudad como el peor gestor en su área".

Así, ha criticado que son "innumerables" las ocasiones en las que el Grupo Socialista ha denunciado "esta indolencia" y se ha ofrecido a colaborar "desinteresadamente por el bien del deporte en la ciudad de Badajoz", "siendo tan palpable como real la cancelación de eventos deportivos, quejas de los distintos clubes y deportistas de la ciudad hacia esta gestión".

Por último, Tirado ha tildado de "verdadera pena" que esta gestión política "ensombrezca el gran trabajo" de los técnicos y personal de la FMD que, día tras día, "demuestran su compromiso, voluntad y preparación", concluye.