Comité Empresa Tubasa mantiene convocatoria huelga indefinida y parcial en Feria Badajoz

El presidente del Comité de Empresa de Tubasa, la empresa de transportes urbanos de Badajoz, Antonio Villalba Pinilla, ha avanzado que "no ha habido acuerdo por las partes" tras el acto de mediación mantenido este jueves con la empresa, que "no puede asumir el coste del preacuerdo que teníamos", por lo que mantienen la convocatoria de huelga indefinida y parcial, entre las 21,00 horas hasta las 7,00 del día siguiente, a partir del próximo 17 de junio, primer día de la Feria de San Juan.

Por su parte, el gerente de Tubasa, Julián Pocostales ha reconocido que "había pocas posibilidades de acuerdo" y que "se tenían que avenir ellos" al tratarse Tubasa de una concesionaria del ayuntamiento en la que más del 65 por ciento de sus costes son laborales, por lo que "evidentemente" se lo tienen que aprobar desde el consistorio, aunque en cualquier caso ha confiado en intentar llegar a una solución.

El preacuerdo sería, según Villalba, una subida salarial en la que "se hablaba" sobre un 2 por ciento, con una cláusula de revisión salarial sobre el IPC a finalización de año, que es donde, según Pocostales, está el "escollo".

"Nosotros estamos cerrados en banda, seguimos en ese preacuerdo que había y no hay ningún acuerdo por las partes", ha insistido, para explicar que el preacuerdo era una subida salarial, en el que "se hablaba sobre un 2 por ciento", con una cláusula de revisión salarial sobre el IPC a finalización de año para equiparar los salarios con dicho índice de precios, que cree que es "lo más sensato".

De igual modo, ha indicado que llevan con el convenio vencido desde el 2020, vino el 2021, y "de mutuo acuerdo" y dada la pandemia de la Covid-19 procedieron a prorrogarlo por ambas partes, puesto que entendieron "la situación, pandemia, déficit... todo eso"; a la vez que ha remarcado que, con la subida de precios "tan exagerada", los sueldos no están equiparados desde el 2020, y cree que "es justo exigir una subida salarial".

Ante ello, hubo una serie de negociaciones con la empresa, y llegaron a un preacuerdo, pero ante la "negativa" a sentarse a hablar y que no han tenido respuesta se ha llegado a este "conflicto", según el presidente del comité de empresa, que ha avanzado que continúan con la convocatoria de huelga "ante la negativa por parte de la empresa".

Asimismo, si hay "resolución de conflictos", retirarían "lógicamente la convocatoria de huelga", para lo cual hay, a partir de este jueves, un plazo de 10 días "por medio". "Si hay algún acercamiento o hay alguna posibilidad por supuesto que estamos abiertos a ello", ha dicho, a la vez que ha trasladado a los ciudadanos, ante el hecho de que la huelga comience el primer día de la Feria de San Juan, que la "intención nunca ha sido perjudicarlos", y que están reivindicando que haya una subida salarial.

"Que la cosa está como está y todos la sufrimos, y es que no hay otra, no nos queda otro camino que este, que a nadie nos gusta", ha concluido, para señalar que la respuesta que les da la empresa es que "no pueden asumir el gasto", por lo que "no hay acuerdo de ningún tipo" y matizar que Tubasa es una empresa privada y el "problema" que tenga esta con Ayuntamiento de Badajoz "es de ellos", de manera que desde el comité de empresa el "problema" lo tienen con la empresa y no con el consistorio.

Pocostales ha reconocido que "había pocas posibilidades de acuerdo" y "se tenían que avenir ellos", dado que son una concesionaria del ayuntamiento y más del 65 por ciento de sus costes son laborales, por lo que "evidentemente" se los tienen que aprobar el ayuntamiento; al tiempo que ha explicado que este último "admite nada más que las subidas salariales que tengan los funcionarios", y el comité de empresa "dice que ellos no son funcionarios y que bueno, que no tienen las condiciones de un funcionario evidentemente y no le pueden aplicar la subida del convenio".

"Y ahí estamos", ha continuado, para resaltar que desde el comité de empresa han pedido el 2 por ciento de subida y la revisión del IPC a final de año, y que "el tema es la revisión de IPC donde está el escollo", ante lo cual comprende "todas las posturas" y que el ayuntamiento "no lo asuma en un principio lo que es esa subida" o que los trabajadores "pierden poder adquisitivo como todos", pero que "no es posible seguir así, esto hay que darle una solución de alguna manera".

Por último, Pocostales ha indicado, sobre si aceptarían ese 2 por ciento quitando dicha cláusula, que llegarán a lo que el ayuntamiento les admita como gasto y que se iba a reunir con el consistorio "a ver qué se puede hacer", tras lo cual ha explicitado, interpelado por si pedirán servicios mínimos para esos días de huelga, que los tiene que pedir el ayuntamiento y se lo iba a comunicar, y que los trabajadores dicen que "no es un servicio esencial", por lo que trasladan que los servicios mínimos "en un principio los estudiarán pero no los ven muy factibles" al no considerarlo "esencial".

Finalmente y preguntado por si espera una respuesta positiva por parte del ayuntamiento, ha esperado que "todo el mundo ponga algo de su parte" porque "si yo no me muevo o tú no te mueves pues no se llega a ninguna solución"; y ha considerado que, entre todos, tienen que poner de su parte "e intentar llegar a una solución".